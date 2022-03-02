Майнер Биткоин - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
никто не хочет перенести свои майнеры на территорию с электричеством по 2.8? )
никто не хочет перенести свои майнеры на территорию с электричеством по 2.8? )
В Питере 3.40 для населения, что тоже неплохо.
никто не хочет перенести свои майнеры на территорию с электричеством по 2.8? )
В Иркутской области мне сказали 0,7рубля киловатт, так что лучше уж в те края податься...
В Иркутской области мне сказали 0,7рубля киловатт, так что лучше уж в те края податься...
Стоимость электричества сильно сказывается, если риг "слабенький".
Жрёт много, а выдаёт мало. Нужен разумный баланс. Но, сейчас, стоимость
комплектующих для майнинга, перешла все границы!
К тому же, в Москве, сейчас их просто нет.
В Иркутской области мне сказали 0,7рубля киловатт, так что лучше уж в те края податься...
https://energo-24.ru/tariffs/electro/2016/11717.html#addcomments
сейчас повальный спрос на это, толку теперь нет майнить
сейчас повальный спрос на это, толку теперь нет майнить
Точно, завтра срочно всё продам.
А чем биткоин отличается от любой другой современной валюты ?
Все современные валюты - это лишь "честное слово группы товарищей". И отличаются исключительно этой самой "группой".
И тут что доллары, что фишки казино - разницы нет.
Уже приводил очень даже правильный мульт:
Всех с наступившим!
Долго искал как платить поменьше за обналичивание крипто...
И нашел (спасибо Комбинатору, он упомянул как-то эту биржу)
Не пробовал, но получается совсем без процентов
Сам обмен
Всех с наступившим!
Долго искал как платить поменьше за обналичивание крипто...
И нашел (спасибо Комбинатору, он упомянул как-то эту биржу)
Не пробовал, но получается совсем без процентов
Сам обмен
Вы выводите прямо на банковскую карту? Переводы идут через банки агенты в РФ, или из-за границы? Просто удивляет, что валютный контроль не требует документов...