Майнер Биткоин - страница 74

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никто не хочет перенести свои майнеры на территорию с электричеством по 2.8? )

 
Alexandr Bryzgalov:

никто не хочет перенести свои майнеры на территорию с электричеством по 2.8? )

В Питере 3.40 для населения, что тоже неплохо.

 
Alexandr Bryzgalov:

никто не хочет перенести свои майнеры на территорию с электричеством по 2.8? )

В Иркутской области мне сказали 0,7рубля киловатт, так что лучше уж в те края податься...

 
Sergey Novokhatskiy:

В Иркутской области мне сказали 0,7рубля киловатт, так что лучше уж в те края податься...


Стоимость электричества сильно сказывается, если риг "слабенький".

Жрёт много, а выдаёт мало. Нужен разумный баланс. Но, сейчас, стоимость

комплектующих для майнинга, перешла все границы!

К тому же, в Москве, сейчас их просто нет. 

 
Sergey Novokhatskiy:

В Иркутской области мне сказали 0,7рубля киловатт, так что лучше уж в те края податься...

https://energo-24.ru/tariffs/electro/2016/11717.html#addcomments

Рейтинг тарифов на электроэнергию в России c 1 июля 2016 года
Рейтинг тарифов на электроэнергию в России c 1 июля 2016 года
  • 2016.06.09
  • Энерго-24
  • energo-24.ru
Где же в России самые высокие тарифы на электроэнергию? Как известно, с 1 июля 2016 года тарифы на электроэнергию для населения в России выросту примерно на 4-7%. Однако где-то рост будет больше, где-то меньше. Проанализировав тарифы всех российских регионов, мы получили ответ на этот вопрос.
 

сейчас повальный спрос на это, толку теперь нет майнить

 
Pac-Pac:

сейчас повальный спрос на это, толку теперь нет майнить


Точно, завтра срочно всё продам.

 
George Merts:

А чем биткоин отличается от любой другой современной валюты ?

Все современные валюты - это лишь "честное слово группы товарищей". И отличаются исключительно этой самой "группой".

И тут что доллары, что фишки казино - разницы нет.

Уже приводил очень даже правильный мульт:


👍👍👍😁😁😁
 

Всех с наступившим!

Долго искал как платить поменьше за обналичивание крипто...

И нашел (спасибо Комбинатору, он упомянул как-то эту биржу)

Не пробовал, но получается совсем без процентов



Сам обмен


 
prostotrader:

Всех с наступившим!

Долго искал как платить поменьше за обналичивание крипто...

И нашел (спасибо Комбинатору, он упомянул как-то эту биржу)

Не пробовал, но получается совсем без процентов



Сам обмен



Вы выводите прямо на банковскую карту? Переводы идут через банки агенты  в РФ, или из-за границы? Просто удивляет, что валютный контроль не требует документов...

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