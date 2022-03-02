Майнер Биткоин - страница 124

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Прогноз одного чувака от 22-12-2017

Прогноз

 

А это текущее состояние:

Текущее

 
Dmitriy Skub:

А это текущее состояние:


да...недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
а я продал на пике, угадал, хотя сумма была небольшая

 
Alexey Volchanskiy:

да...недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
а я продал на пике, угадал, хотя сумма была небольшая

:) Тем не менее винтеляторы крутятся, и доход (на сегодня с уплаченным эдектричеством и Инетом за месяц) на скрине

А до отсечки (27 числа) ещё 18 дней....

 
prostotrader:

:) Тем не менее винтеляторы крутятся, и доход (на сегодня с уплаченным эдектричеством и Инетом за месяц) на скрине

А до отсечки (27 числа) ещё 18 дней....

вот ты уже точно знаешь сколько киловат твоя ферма хавает в месяц. можно озвучить ? и почём у вас там липиздричество????

 
GhostMan:

вот ты уже точно знаешь сколько киловат твоя ферма хавает в месяц. можно озвучить ? и почём у вас там липиздричество????

Риг на 1080Ti стоит у соседа инвалида, поэтому я плачу 1,67 руб. за квт, 2 других рига (по Московскому трёхтарифному) по 4,04 руб. за Квт.

Соответственно 2754 / 1.67 = 1649.1 Квт. в месяц потребляет риг на 8-и 1080Ti

и 7728,45 / 4.04 = 1912,98 кв. потребляют 13 шт. 1070Ti + 2 шт. 1080ti

 
prostotrader:

Риг на 1080Ti стоит у соседа инвалида, поэтому я плачу 1,67 руб. за квт, 2 других рига (по Московскому трёхтарифному) по 4,04 руб. за Квт.

Соответственно 2754 / 1.67 = 1649.1 Квт. в месяц потребляет риг на 8-и 1080Ti

и 7728,45 / 4.04 = 1912,98 кв. потребляют 13 шт. 1070Ti + 2 шт. 1080ti

спс..

 
prostotrader:

:) Тем не менее винтеляторы крутятся, и доход (на сегодня с уплаченным эдектричеством и Инетом за месяц) на скрине

А до отсечки (27 числа) ещё 18 дней....

Так я не злорадствую, наоборот даже сопереживаю, столько трудов вложено..

 
1080ti постепенно возвращаются к нормальной цене 17 года
 
Alexey Volchanskiy:

Так я не злорадствую, наоборот даже сопереживаю, столько трудов вложено..

Леш, а я и не думал, что ты злорадствуешь, просто когда риги отобьются, то прибавка (при нынешних ценах на биток)

к пенсии составит 40-50К руб, что вообще-то совсем не плохо при нынешнем уровне зарплаты :)

Тем более, как я и предпологал, доллар пошел вверх. 

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