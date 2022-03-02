Майнер Биткоин - страница 124
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Прогноз одного чувака от 22-12-2017
А это текущее состояние:
А это текущее состояние:
да...недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
а я продал на пике, угадал, хотя сумма была небольшая
да...недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
а я продал на пике, угадал, хотя сумма была небольшая
:) Тем не менее винтеляторы крутятся, и доход (на сегодня с уплаченным эдектричеством и Инетом за месяц) на скрине
А до отсечки (27 числа) ещё 18 дней....
:) Тем не менее винтеляторы крутятся, и доход (на сегодня с уплаченным эдектричеством и Инетом за месяц) на скрине
А до отсечки (27 числа) ещё 18 дней....
вот ты уже точно знаешь сколько киловат твоя ферма хавает в месяц. можно озвучить ? и почём у вас там липиздричество????
вот ты уже точно знаешь сколько киловат твоя ферма хавает в месяц. можно озвучить ? и почём у вас там липиздричество????
Риг на 1080Ti стоит у соседа инвалида, поэтому я плачу 1,67 руб. за квт, 2 других рига (по Московскому трёхтарифному) по 4,04 руб. за Квт.
Соответственно 2754 / 1.67 = 1649.1 Квт. в месяц потребляет риг на 8-и 1080Ti
и 7728,45 / 4.04 = 1912,98 кв. потребляют 13 шт. 1070Ti + 2 шт. 1080ti
Риг на 1080Ti стоит у соседа инвалида, поэтому я плачу 1,67 руб. за квт, 2 других рига (по Московскому трёхтарифному) по 4,04 руб. за Квт.
Соответственно 2754 / 1.67 = 1649.1 Квт. в месяц потребляет риг на 8-и 1080Ti
и 7728,45 / 4.04 = 1912,98 кв. потребляют 13 шт. 1070Ti + 2 шт. 1080ti
спс..
:) Тем не менее винтеляторы крутятся, и доход (на сегодня с уплаченным эдектричеством и Инетом за месяц) на скрине
А до отсечки (27 числа) ещё 18 дней....
Так я не злорадствую, наоборот даже сопереживаю, столько трудов вложено..
Так я не злорадствую, наоборот даже сопереживаю, столько трудов вложено..
Леш, а я и не думал, что ты злорадствуешь, просто когда риги отобьются, то прибавка (при нынешних ценах на биток)
к пенсии составит 40-50К руб, что вообще-то совсем не плохо при нынешнем уровне зарплаты :)
Тем более, как я и предпологал, доллар пошел вверх.