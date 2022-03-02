Майнер Биткоин - страница 76
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Я всегда удивляюсь, когда читаю про доверие к криптовалютам. А можно вопрос всем? Доверие с чьей стороны? Со стороны правительств, центральных банков, импортёров/экспортёров? Допустим, крупный экспортёр нефти пригнал танкер в Китай, а вместо конвертируемой валюты ему предлагают какие-то коины. И что с ними прикажете делать? Где и на что менять? По какому курсу? Когда нефтяная компания продаёт нефть, роль играет каждый процент изменения котировок. А тут по 50% в сутки туда-сюда. И вот скажите мне, пойдёт серьёзная корпорация на такую игру? Потом, как платить налоги? По какому курсу пересчитывать прибыль, если на разных биржах курсы могут отличаться чуть ли не вдвое? А ведь с обычными валютами таких разбросов никогда не бывает, потому что спрос и предложение моментально выравниваются тысячами банков. Я задаю вполне логичные вопросы, которые на поверхности. Профессиональный банкир добавил бы кучу своих профессиональных. А чтобы было ещё понятнее, вот кратко сущность криптовалют. Я об этом уже писал в другом месте, но здесь будет уместно повторить.
Предположим, я с другом напечатал 1000 акций и объявил, что создана перспективная компания, акции которой будут стоить 1000 рублей за штуку. После этого мы стали продавать эти акции и распродали все по 1 рублю. Итого, у нас с другом есть 1000 рублей, а у всех по 1 акции. С этого момента начинается «игра на повышение». Друг продаёт мне 1 акцию за рубль, я ему обратно продаю её за 2 рубля и т.д. Текущую цену на своих терминалах видят остальные 1000 человек. В конце концов доводим цену до 1000 рублей. Мы с другом по-прежнему имеем на двоих 1000 рублей, а остальные – по 1 акции, но при этом они уверены, что каждая акция стоит по 1000 рублей. После этого кому-то первому приходит в голову продать свою акцию. Но вот незадача: в системе как было 1000 рублей, так и осталось. Значит, попытка продать акцию за 1000 рублей обречена на провал. Возможно, мы отдадим этому продавцу обратно его рубль, если захотим. Но наивно думать, что мы заплатим по 1000 рублей всем остальным! У нас просто нет таких денег. С криптовалютами ситуация не намного сложнее: их общая стоимость – всего лишь фикция. Реальных денег, драгоценностей и товаров в мире не стало больше. Криптовалюты – не деньги, это денежный суррогат типа векселей и расписок.
Поднимали вопрос о том, что доллар тоже будто бы ничем не обеспечен. Позвольте, это как? Огромные промышленные мощности США - не обеспечение? Авиационная, автомобильная, машиностроительная промышленность - не обеспечение? ВВП, налоговая система, бюджет - весь баланс прихода и расхода учтён. Как мы можем учесть "обеспечение" криптовалют? Вы говорите, что расход электроэнергии - обеспечение, мол не воздух гоняем. ОК. Тогда почему стоимость одного блока меняется в гигантских масштабах? Совершенно же разные затраты электроэнергии. А больше "обеспечение" просто не в чем измерить. Нет эквивалента для учёта баланса. Я рассуждаю с точки зрения бухгалтерии, с точки зрения статистики. Доверие, психология, транзакции, верификация - эти сказки детям рассказывайте. У меня есть приход, расход, налоги и прибыль. Впихните в эту схему криптовалюты и так, чтобы я не получал то мегаприбыль, то мегаубытки и потом чесал репу, как мне свести дебет с кредитом.
И напоследок про майнинг. Даже если у вас и будет возможность обналичить намайненное, вы с удивлением узнаете, что затраты были несоразмерно больше. Затраты на железо, на электричество, на время, которые потрачено не по делу. Это я к тому, что тягаться с корпорациями бесполезно. Это как торговать фьючерсами против роботов от крупных хеджинговых компаний. Крупнейшие американские брокеры уже давно ощутили сильный отток частных клиентов со срочного рынка. Именно по этой причине. Всё это относится не к отдельным людям, а в принципе о том, какое будущее у криптовалют. В моменте кто-то что-то заработает. Но и на "акциях" МММ тоже некоторые что-то поимели. Это не отменяет того факта, что платёжным средством все эти фантики не становятся, как на фишки в казино вы не купите дом.
Sergey Vradiy
Большое спасибо, что уделили этой ветке столько времени.
Только есть одна маленькая проблема, которая волнует и простых людей и корпорации.
КАК ЗАРАБОТАТЬ?
У Вас есть ответ?
Предположим, я с другом напечатал 1000 акций и объявил, что создана перспективная компания, акции которой будут стоить 1000 рублей за штуку. После этого мы стали продавать эти акции и распродали все по 1 рублю. Итого, у нас с другом есть 1000 рублей, а у всех по 1 акции. С этого момента начинается «игра на повышение». Друг продаёт мне 1 акцию за рубль, я ему обратно продаю её за 2 рубля и т.д. Текущую цену на своих терминалах видят остальные 1000 человек. В конце концов доводим цену до 1000 рублей. Мы с другом по-прежнему имеем на двоих 1000 рублей, а остальные – по 1 акции, но при этом они уверены, что каждая акция стоит по 1000 рублей. После этого кому-то первому приходит в голову продать свою акцию. Но вот незадача: в системе как было 1000 рублей, так и осталось. Значит, попытка продать акцию за 1000 рублей обречена на провал. Возможно, мы отдадим этому продавцу обратно его рубль, если захотим. Но наивно думать, что мы заплатим по 1000 рублей всем остальным! У нас просто нет таких денег. С криптовалютами ситуация не намного сложнее: их общая стоимость – всего лишь фикция. Реальных денег, драгоценностей и товаров в мире не стало больше. Криптовалюты – не деньги, это денежный суррогат типа векселей и расписок.
Для того что бы отдать всем остальным 1000 за каждую штуку, нужно что бы они захотели продать, а Вы купить.
Кем определяется ценность той или иной вещи?
Покупателем и продавцом, вещь стоит именно столько за сколько один готов купить, а другой продать.
Само собой если все начнут продавать после достижения 1000 рынок обрушится, та же самая ситуация на всех других рынках.
Решил посмотреть что там Ожегов насчет денег пишет:
это мера стоимости при купле-продаже, средство платежей и предмет накоплений.
вполне себе подходит для крипты.так что все таки это деньги
Решил посмотреть что там Ожегов насчет денег пишет:
это мера стоимости при купле-продаже, средство платежей и предмет накоплений.
вполне себе подходит для крипты.так что все таки это деньги
как мера стоимости крипта не подходит -- ввиду её высокой волатильности.
а если не подходит как "мера стоимости", то остальные функции денег можно уже не примерять.
так что крипта не деньги (пока ещё)
Если что-то интереснее найдёте, дайте знать...
Добавлено
Несмотря на то, что заработок на NiceHash очень хороший, но я УХОЖУ от них,
потому что они занимаются произволом.
Сначала говорили, что не будут повышать комиссии - ОБМАНУЛИ
А, теперь, вывод стоит 0,001 BTC (наминуточку, по сегодняшнему курсу 16,7$ + пользование сервисом 2,04% от намайненого)
И последний "Писк" - ожидание вывода БОЛЕЕ СУТОК
Т.е просто вымогают у майнеров деньги (не зря народ сомневался в их честности)
как мера стоимости крипта не подходит -- ввиду её высокой волатильности.
а если не подходит как "мера стоимости", то остальные функции денег можно уже не примерять.
так что крипта не деньги (пока ещё)
пожалуйста пример, пицца быа куплена за 10000 бтк,
1. купля-продажа есть
2. стоимость отмерили битками
покупатель получил пиццу, продавец монеты
можно за бтк покупать и продавать, проблема лишь техническая, но и она исчезнет.
но на данный момент покупать за БТС нет желания мелочь ввиду высокой стоимости транзакции.
для этого лучше использовать более дешевые монеты.
https://vc.ru/2385-million-dollar-pizza
пожалуйста пример, пицца быа куплена за 10000 бтк, ...
Мера стоимости носит всеобщий характер. А ты привёл частный пример единичной сделки.
можно за бтк покупать и продавать, проблема лишь техническая, но и она исчезнет.
Продавать и покупать можно за что угодно. Деньгами было всякое разное -- ракушки, камни с отверстиями, скот, шкуры, мёд, гвозди и многое-многое.
Чтобы "нечто" быть деньгами -- оно должны отрабатывать функции денег.
Биткоин их не отрабатывает. Как будет "завтра" -- посмотрим.
Но на сегодня -- биткоин не деньги -- во всех смыслах и с какой бы точки зрения на него ни смотреть.
Такая сверхприбыль наводит на неприятные мысли...
Казалось, нужно радоваться, но почему-то радости нет.
Задолжность NiceHash (передо мной) уже составила ~390$
Мера стоимости носит всеобщий характер. А ты привёл частный пример единичной сделки.
Продавать и покупать можно за что угодно. Деньгами было всякое разное -- ракушки, камни с отверстиями, скот, шкуры, мёд, гвозди и многое-многое.
Чтобы "нечто" быть деньгами -- оно должны отрабатывать функции денег.
Биткоин их не отрабатывает. Как будет "завтра" -- посмотрим.
Но на сегодня -- биткоин не деньги -- во всех смыслах и с какой бы точки зрения на него ни смотреть.
видимо, это вопрос веры и убеждений )