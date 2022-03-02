Майнер Биткоин - страница 84
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И что? Вы думаете, что сейчас, основные майнинг пулы находятся на территории РФ?
Вы ошибаетесь...
По всему миру! Где есть интернет.
Всем пионерам и школьникам. Вместо того, чтобы взвизгивать, советую слушать то, что говорят руководители страны. В частности, вчера в редакции комсомолки состоялась встреча ВВП с руководителями СМИ. Я внимательно послушал, поднимался вопрос и о регулировании криптовалют.
Мнение ВВП - регулирование государства пока не нужно, это дело ЦБ. Почему? Потому что крипто ничем не обеспечены и если мы примем закон о регулировании при схлопывании пузыря государство будет нести ответственность за потери игроков на этом рынке.А сейчас это личное дело и риск каждого.
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Теерь можно истерить дальше ))
Мне интересно, в следствии кокого события появляется новая монета?
Да, спред на биток у-у-уу-! Да и котировки явно порченные, я на демке MQ ручками балуюсь. Но как ни странно, пока в плюсе.
У вас тоже в терминале МТ торгуются биткоины в выходные дни ?
У вас тоже в терминале МТ торгуются биткоины в выходные дни ?
завтра скажу ))) просто не помню
завтра скажу ))) просто не помню
Вроде работает, рынок закрылся, у MQ на демо биток замер, на моем ДЦ пока работает
Вроде работает, рынок закрылся, у MQ на демо биток замер, на моем ДЦ пока работает
Вот у меня тоже работает, так и должно быть)
25600) ближайшая цель
завтра скажу ))) просто не помню
У меня котировки идут и торговля открыта, это прекрасно в отличии от классических валют. Так даже интересней )))
25600) ближайшая цель
Что то его не по рыночной цене продают