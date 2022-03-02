Майнер Биткоин - страница 84

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prostotrader:

И что? Вы думаете, что сейчас, основные майнинг пулы находятся на территории РФ?

Вы ошибаетесь...


По всему миру! Где есть интернет. 

 
Alexey Volchanskiy:

Всем пионерам и школьникам. Вместо того, чтобы взвизгивать, советую слушать то, что говорят руководители страны. В частности, вчера в редакции комсомолки состоялась встреча ВВП с руководителями СМИ. Я внимательно послушал, поднимался вопрос и о регулировании криптовалют.

Мнение ВВП - регулирование государства пока не нужно, это дело ЦБ. Почему? Потому что крипто ничем не обеспечены и если мы примем закон о регулировании при схлопывании пузыря государство будет нести ответственность за потери игроков на этом рынке.А сейчас это личное дело и риск каждого.

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Теерь можно истерить дальше ))


Мне интересно, в следствии кокого  события появляется новая монета?  

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Да, спред на биток у-у-уу-! Да и котировки явно порченные, я на демке MQ ручками балуюсь. Но как ни странно, пока в плюсе.


У вас тоже в терминале МТ торгуются биткоины в выходные дни ?

 
Vladimir Zubov:

У вас тоже в терминале МТ торгуются биткоины в выходные дни ?


завтра скажу ))) просто не помню

 
Alexey Volchanskiy:

завтра скажу ))) просто не помню


Вроде работает, рынок закрылся, у MQ на демо биток замер, на моем ДЦ пока работает
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Alexey Volchanskiy:

Вроде работает, рынок закрылся, у MQ на демо биток замер, на моем ДЦ пока работает

Вот у меня тоже работает, так и должно быть)

 
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Speculator:

25600) ближайшая цель

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

завтра скажу ))) просто не помню


У меня котировки идут и торговля открыта, это прекрасно в отличии от классических валют. Так даже интересней )))

 
Vladimir Zubov:

25600) ближайшая цель


Что то его не по рыночной цене продают

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