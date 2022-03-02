Майнер Биткоин - страница 85

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Speculator:


Что то его не по рыночной цене продают


Я разве говорил что 25600 сегодня ?

 
Vladimir Zubov:

Я разве говорил что 25600 сегодня ?


просто хочу купить настоящий биткоин

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Speculator:

просто хочу купить настоящий биткоин


ой не надо этого делать )))

 

За то покупают вот почём

 

То есть разница продажи и покупки 2729$

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Speculator:

За то покупают вот почём

 

То есть разница продажи и покупки 2729$


Сейчас гляну курс на ePayment

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Speculator:

За то покупают вот почём

 

То есть разница продажи и покупки 2729$


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Курс вполне соответствует
 

Спокойной ночи и Приятных выходных Господа Трейдеры!

 
Vladimir Zubov:

У меня котировки идут и торговля открыта, это прекрасно в отличии от классических валют. Так даже интересней )))


У меня тоже идут на exness, а на демке MQ тишина

да, это будет интересно, можно будет на выхи вместо распития позаниматься крипто )) шучу

у меня скальпер на демке уже 8 сделок открыл-закрыл, все в плюс, + $18 с минимальным 0.01

привлекает волатильность

сегодня на форуме rsdn один клоун кричал, вот у меня реальные битки, а тебя брокер кинет и все! там тоже криптой загорелись

кто меня кинет...зачем?... если я торгую там уже 2 года вроде ))

 
Alexey Volchanskiy:

У меня тоже идут на exness, а на демке MQ тишина

да, это будет интересно, можно будет на выхи вместо распития позаниматься крипто )) шучу

у меня скальпер на демке уже 8 сделок открыл-закрыл, все в плюс, + $18 с минимальным 0.01

привлекает волатильность

сегодня на форуме rsdn один клоун кричал, вот у меня реальные битки, а тебя брокер кинет и все! там тоже криптой загорелись

кто меня кинет...зачем?... если я торгую там уже 2 года вроде ))

брокер он же посредник

если приспичит биржа кинет и простых и посредников

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