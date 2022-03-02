Майнер Биткоин - страница 85
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Что то его не по рыночной цене продают
Я разве говорил что 25600 сегодня ?
Я разве говорил что 25600 сегодня ?
просто хочу купить настоящий биткоин
просто хочу купить настоящий биткоин
ой не надо этого делать )))
За то покупают вот почём
То есть разница продажи и покупки 2729$
За то покупают вот почём
То есть разница продажи и покупки 2729$
Сейчас гляну курс на ePayment
За то покупают вот почём
То есть разница продажи и покупки 2729$
Спокойной ночи и Приятных выходных Господа Трейдеры!
У меня котировки идут и торговля открыта, это прекрасно в отличии от классических валют. Так даже интересней )))
У меня тоже идут на exness, а на демке MQ тишина
да, это будет интересно, можно будет на выхи вместо распития позаниматься крипто )) шучу
у меня скальпер на демке уже 8 сделок открыл-закрыл, все в плюс, + $18 с минимальным 0.01
привлекает волатильность
сегодня на форуме rsdn один клоун кричал, вот у меня реальные битки, а тебя брокер кинет и все! там тоже криптой загорелись
кто меня кинет...зачем?... если я торгую там уже 2 года вроде ))
У меня тоже идут на exness, а на демке MQ тишина
да, это будет интересно, можно будет на выхи вместо распития позаниматься крипто )) шучу
у меня скальпер на демке уже 8 сделок открыл-закрыл, все в плюс, + $18 с минимальным 0.01
привлекает волатильность
сегодня на форуме rsdn один клоун кричал, вот у меня реальные битки, а тебя брокер кинет и все! там тоже криптой загорелись
кто меня кинет...зачем?... если я торгую там уже 2 года вроде ))
брокер он же посредник
если приспичит биржа кинет и простых и посредников