Майнер Биткоин - страница 81
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есть такая штука, как векс код, он бесплатный,
Ваш оппонент, тот кому нужно вывести, Вы тот кому нужно ввести, договоритесь уже ))
Можно и без напарника, через EXMO прокручивать, но со временем обмена будет тугова-то,
да и обменник с малым процентом сложно (но можно) найти.
Рубли, на EXMO кажется, с Yandex Деньги без процентов можно вводить.
Я тоже к тому, что мой оппонент. Вы мне поверите, чтобы дать код, а Я вам деньги? Скажу сразу, Я деньги наперёд не дам, только после получения кода.
Да Вы хоть зайдите на Биржи и в обменники посмотрите цены....
Для кого я скрины выкладывал?
Добавлено
Вывод WEX USD на рубли уже идёт с прибылью в Ваш карман (помиио 0,2% что берёт биржа за сделку)!!!
Вводить фиат на векс - -9% от суммы, тут вроде всё понятно.
Вводить коинами, тут фиксированная комиссия за перевод, и она от 0.01 до 0.001 монеты, зависит от монеты
Вводить кодом..., а где взять код, и при этом ни один код, а несколько, чтобы прибыль была чувствительна, а не 3 копейки.
Это говорили о биткоине:
Зашел по старой памяти на rsdn.ru (сайт реальных программистов, не трейдинг), читаю крик души ))
"Ни одной видеокарты AMD кроме самых low-end или не купишь, или цена в два-три раза больше нормальной.
У них там что, очередной виток строительства пирамиды?"
Это говорили о биткоине:
Я майнить не буду, а вот на торговле фьючами и CFD уже пробую. Привлекает одно - волаатильность
Я майнить не буду, а вот на торговле фьючами и CFD уже пробую. Привлекает одно - волаатильность
Спреды наверное жесть?
Я на биржах завис, это реальная тема, хоть шанс скама биржи огромен
Очень интересные видео, а тем времекем...
Длбавлено
Най сайте evga.com (производитель видеокарт NVidia) нет НИОДНОЙ карты 1080 Ti в свободной продаже!
Спреды наверное жесть?
Я на биржах завис, это реальная тема, хоть шанс скама биржи огромен
Спред норм для BTCUSD