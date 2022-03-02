Майнер Биткоин - страница 81

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Alexandr Bryzgalov:

есть такая штука, как векс код, он бесплатный,

Ваш оппонент, тот кому нужно вывести, Вы тот кому нужно ввести, договоритесь уже ))


Можно и без напарника, через EXMO прокручивать, но со временем обмена будет тугова-то,

да и обменник с малым процентом сложно (но можно) найти.

Рубли, на EXMO кажется, с Yandex Деньги без процентов можно вводить.

 
Vitaly Muzichenko:

Я тоже к тому, что мой оппонент. Вы мне поверите, чтобы дать код, а Я вам деньги? Скажу сразу, Я деньги наперёд не дам, только после получения кода.

это уже другой вопрос.
 
prostotrader:

Да Вы хоть зайдите на Биржи и в обменники посмотрите цены....

Для кого я скрины выкладывал?

Добавлено

Вывод WEX USD на рубли уже идёт с прибылью в Ваш карман (помиио 0,2% что берёт биржа за сделку)!!!

Вводить фиат на векс - -9% от суммы, тут вроде всё понятно.

Вводить коинами, тут фиксированная комиссия за перевод, и она от 0.01 до 0.001 монеты, зависит от монеты

Вводить кодом..., а где взять код, и при этом ни один код, а несколько, чтобы прибыль была чувствительна, а не 3 копейки.

 
 

Это говорили о биткоине:



 

Зашел по старой памяти на rsdn.ru (сайт реальных программистов, не трейдинг), читаю крик души ))

"Ни одной видеокарты AMD кроме самых low-end или не купишь, или цена в два-три раза больше нормальной.   

У них там что, очередной виток строительства пирамиды?"

 
Andrey F. Zelinsky:

Это говорили о биткоине:




Я майнить не буду, а вот на торговле фьючами и CFD уже пробую. Привлекает одно - волаатильность

 
Alexey Volchanskiy:

Я майнить не буду, а вот на торговле фьючами и CFD уже пробую. Привлекает одно - волаатильность

Спреды наверное жесть?

Я на биржах завис, это реальная тема, хоть шанс скама биржи огромен

 

Очень интересные видео, а тем времекем...

Длбавлено

Най сайте evga.com (производитель видеокарт NVidia) нет НИОДНОЙ карты 1080 Ti в свободной продаже!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Спреды наверное жесть?

Я на биржах завис, это реальная тема, хоть шанс скама биржи огромен


Спред норм для BTCUSD

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