Майнер Биткоин - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спред норм для BTCUSD
макс 100 баксов, ~0.7% при стоимости 13000 за монету,
нормальный такой спред
Вот мне не понятно каким образом появляется сама монета? От фонаря что ли?
Спреды наверное жесть?
Я на биржах завис, это реальная тема, хоть шанс скама биржи огромен
Да, спред на биток у-у-уу-! Да и котировки явно порченные, я на демке MQ ручками балуюсь. Но как ни странно, пока в плюсе.
макс 100 баксов, ~0.7% при стоимости 13000 за монету,
нормальный такой спред
40-55 сейчас
зы опять сообщения не вставляются!!
Вот мне не понятно каким образом появляется сама монета? От фонаря что ли?
Нет, от света)
"Подарок" майнерам на Старый Новый год (цена была 122$)
Нет, от света)
Как в фильме Золотой ключик. Надо зарыть один биткоин на поле чудес, и к утру...
---------------
Бизнесмен в РФ купил две электростанции для добычи криптомонет. Я так понял, теперь двум городам, которые питались от электростанций, наступит пипец..
https://profitgid.ru/biznesmen-v-rf-kupil-dve-elektrostancii-dlya-dobychi-kriptomonet.html
"Подарок" майнерам на Старый Новый год (цена была 122$)
Вот спекулянты то... а на нас пальцем показывают....
Можно купить дешевле:
https://www.computeruniverse.ru/products/90707785/asus-b250-mining-expert-ideal-fuer-bitcoin-ethereum-etc.asp
Как в фильме Золотой ключик. Надо зарыть один биткоин на поле чудес, и к утру...
---------------
Бизнесмен в РФ купил две электростанции для добычи криптомонет. Я так понял, теперь двум городам, которые питались от электростанций, наступит пипец..
https://profitgid.ru/biznesmen-v-rf-kupil-dve-elektrostancii-dlya-dobychi-kriptomonet.html
Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!
Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!
Если идиоты, то запретят.