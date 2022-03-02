Майнер Биткоин - страница 82

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Vladimir Zubov:

Спред норм для BTCUSD

макс 100 баксов, ~0.7% при стоимости 13000 за монету,

нормальный такой спред

 

Вот мне не понятно каким образом появляется сама монета? От фонаря что ли?

 
Vitaly Muzichenko:

Спреды наверное жесть?

Я на биржах завис, это реальная тема, хоть шанс скама биржи огромен


Да, спред на биток у-у-уу-! Да и котировки явно порченные, я на демке MQ ручками балуюсь. Но как ни странно, пока в плюсе.

 
Alexandr Bryzgalov:

макс 100 баксов, ~0.7% при стоимости 13000 за монету,

нормальный такой спред


40-55 сейчас 

зы опять сообщения не вставляются!!

 
Speculator:

Вот мне не понятно каким образом появляется сама монета? От фонаря что ли?

Нет, от света)

 

"Подарок" майнерам на Старый Новый год (цена была 122$)


 
Vitaly Muzichenko:

Нет, от света)


Как в фильме Золотой ключик. Надо зарыть один биткоин на поле чудес, и к утру...

---------------

Бизнесмен в РФ купил две электростанции для добычи криптомонет. Я так понял, теперь двум городам, которые питались от электростанций, наступит пипец..

https://profitgid.ru/biznesmen-v-rf-kupil-dve-elektrostancii-dlya-dobychi-kriptomonet.html

Бизнесмен в РФ купил две электростанции для добычи криптомонет
  • голосов: 1
  • 2018.01.12
  • Максим Сотник
  • profitgid.ru
Впервые на территории России приобретена электростанция для того, чтобы обеспечить электроэнергией процесс добычи цифровых монет. С этой целью частный инвестор купил Губахинскую энергетическую компанию. С ее помощью новые владельцы планируют ввести в действие и развивать полноценный дата-центр с майнингом криптомонет. Раньше правами на нее...
 
prostotrader:

"Подарок" майнерам на Старый Новый год (цена была 122$)



Вот спекулянты то... а на нас пальцем показывают....

Можно купить дешевле:

https://www.computeruniverse.ru/products/90707785/asus-b250-mining-expert-ideal-fuer-bitcoin-ethereum-etc.asp

 
Alexey Volchanskiy:

Как в фильме Золотой ключик. Надо зарыть один биткоин на поле чудес, и к утру...

---------------

Бизнесмен в РФ купил две электростанции для добычи криптомонет. Я так понял, теперь двум городам, которые питались от электростанций, наступит пипец..

https://profitgid.ru/biznesmen-v-rf-kupil-dve-elektrostancii-dlya-dobychi-kriptomonet.html


Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!

 
Speculator:

Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!

Если идиоты, то запретят.

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