Майнер Биткоин - страница 37
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Работы по GUI замедлились, ввиду того, что HTTPs запросы
(иногда) "валятся", вызывая исключения, которые нужно обрабатывать с особой осторожностью.
Но работа движется (по-маленьку)
У Вас нет статистики заработка по дням в биткойнах (я так понимаю в них платят)? По скринам кажется, что цифра пляшет.
Для скептиков майнинга:
https://mining-bitcoin.ru/news/bitcoin-prognoz#Bitcoin
LedgerX - уже открыла опционы с экспирацией в декабре 2018 г.
Продайте PUT не на центральном страйке на сумму Ваших вложений в железо, тем самым, при полном уничтожении
Биткоин, Вы заработаете ОГРОМНЫЕ деньги.
У Вас нет статистики заработка по дням в биткойнах (я так понимаю в них платят)? По скринам кажется, что цифра пляшет.
Пляшет, потому, что NiceHash выплачивает мне кадлый день.
Продайте PUT не на центральном страйке на сумму Ваших вложений в железо, тем самым, при полном уничтожении
Биткоин, Вы заработаете ОГРОМНЫЕ деньги.
Надеюсь, вы не специально такую ошибку допустили ;)
Для скептиков майнинга:
однобокий взгляд.
профитность майнинга на одном и том же оборудовании постепенно падает. Это аксиома практически.
Поэтому можно неплохо влететь и при растущих курсах.
Я бы посоветовал купить PUT, а не продать, иначе вместо заработка ОГРОМНЫХ денег будут ОГРОМНЫЕ потери.
Надеюсь, вы не специально такую ошибку допустили ;)
Да, ошибся
однобокий взгляд.
профитность майнинга на одном и том же оборудовании постепенно падает. Это аксиома практически.
Поэтому можно неплохо влететь и при растущих курсах.
У Вас немного устаревшие познания.
Немного поясню.
1. NiceHash - портал (пулл), где покупают и продают мощности. (т.е я продал свою мощьность, получил биткоины, и на эти биткоины я могу КУПИТЬ мощность на другом пуле)
2. Сейчас, они оперируют 30 алгоритмами одновременно, выдавая по API данные о прибыльности каждого алгоритма.
Поэтому я и писал программу для автоматического переключения между алгоритмами (Штатная - глючит)
Добавлено
Чтобы правильно воспроизвести команды оригинальной программы, написал простельний сниффер
3. Криптовалют - больше 1000, и вероятность того, что какая-то сильно "взлетит" очень высокая, т.е есть потенциал постоянно зарабатывать
на "одном уровне"
4. ВСЁ в этом мире стареет, даже галактики!
Добавлено
Никто не знает что ждёт впереди, но все надеются на что-то :)
А пока, не менее 21$ в день (без учёта эдектричества и потерь на вывод и конвертацию), посмотрим, что дальше будет
Добавлено
Майнился алгоритм "lyra2rev2", но сейчас, выгоднее алгоритм "keccak", прога автоматом переключилась на него...
однобокий взгляд.
профитность майнинга на одном и том же оборудовании постепенно падает. Это аксиома практически.
Поэтому можно неплохо влететь и при растущих курсах.
У Вас немного устаревшие познания.
Вам про Фому, а Вы нам про Ерему. Закон Мура для видеокарт по-прежнему действует. Допустим, через год Вы выйдете в безубыток. На Вашем виртуальном счете будет 0$. Далее Вас ждет дилемма: майнить дальше или вкладывается в новое оборудование. Если будите майнить дальше, найдется какой-то новичок, который рискнет вложить свои деньги в новое оборудование и начать как начали Вы сейчас. Как только этот новичок войдет в рынок, стоимость вычислений понизиться а их объем возрастет. Т.к. Ваше оборудование через год будет хуже оборудования новичка, то перераспределение средств будет не в Вашу пользу. Если Вы решите вложиться в апгрейд, то снова окажетесь в минусе.
Выходит что майнинг с финансовой точки зрения это что-то вроде перекидывания раскаленного уголька из рук в руки: взял убыток, год пытаешься его отбить, понимаешь, что сползаешь по кривой доходности все ниже и ниже, скидываешь старое железо лохам, с довольным видом рассказываешь как ты стабильно "зарабатывал" 100$ в день.
p.s. Посмотрите сколько ферм сейчас толкают на Avito. С чего бы, если все так хорошо и они приносят стабильный доход;)
Я уже писал "Посмотрим, что будет".
И рассказываю я здесь, потому что просили писать о ходе дел, а не из других соображений, как Вам кажется...
Добавлено (не для Вас)
"blake2" "попёр"
Вам про Фому, а Вы нам про Ерему. Закон Мура для видеокарт по-прежнему действует. Допустим, через год Вы выйдете в безубыток. На Вашем виртуальном счете будет 0$. Далее Вас ждет дилемма: майнить дальше или вкладывается в новое оборудование. Если будите майнить дальше, найдется какой-то новичок, который рискнет вложить свои деньги в новое оборудование и начать как начали Вы сейчас. Как только этот новичок войдет в рынок, стоимость вычислений понизиться а их объем возрастет. Т.к. Ваше оборудование через год будет хуже оборудования новичка, то перераспределение средств будет не в Вашу пользу. Если Вы решите вложиться в апгрейд, то снова окажетесь в минусе.
Выходит что майнинг с финансовой точки зрения это что-то вроде перекидывания раскаленного уголька из рук в руки: взял убыток, год пытаешься его отбить, понимаешь, что сползаешь по кривой доходности все ниже и ниже, скидываешь старое железо лохам, с довольным видом рассказываешь как ты стабильно "зарабатывал" 100$ в день.
p.s. Посмотрите сколько ферм сейчас толкают на Avito. С чего бы, если все так хорошо и они приносят стабильный доход;)
На авито много ферм, которые продают с наценкой! Я ради интереса считал, или же люди просто меняют старое железо на новое, что разумно. Я так же думаю, что через пол года - год можно делать апгрейд - пусть тогда доходность будет не 100% годовых, а 50-60, но зато железо будет новое, которое можно продать по более выгодной цене. С другой стороны, карта 7950 на авито стоит уже как три года в районе 6к, я покупал новую за 8к уже 5 лет назад... поэтому в рублях особо не потерять.