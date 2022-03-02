Майнер Биткоин - страница 37

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prostotrader:

Работы по GUI замедлились, ввиду того, что HTTPs запросы

(иногда)  "валятся", вызывая исключения, которые нужно обрабатывать с особой осторожностью.

Но работа движется (по-маленьку)



У Вас нет статистики заработка по дням в биткойнах (я так понимаю в них платят)? По скринам кажется, что цифра пляшет.

 

Для скептиков майнинга:

https://mining-bitcoin.ru/news/bitcoin-prognoz#Bitcoin

LedgerX - уже открыла опционы с экспирацией в декабре 2018 г.

Продайте PUT не на центральном страйке на сумму Ваших вложений в железо, тем самым, при полном уничтожении

Биткоин, Вы заработаете ОГРОМНЫЕ деньги.

Bitcoin прогноз: достигнет ли индекс доминирования криптовалюты 90%
Bitcoin прогноз: достигнет ли индекс доминирования криптовалюты 90%
  • 2017.11.06
  • Константин Переверзев
  • mining-bitcoin.ru
За последние семь месяцев индекс доминирования bitcoin вырос до 61%. Это ещё больше укрепило позицию биткоина как ведущей цифровой валюты на глобальном рынке криптовалют. Bitcoin прогноз говорит о повышении. С января по сентябрь индекс доминирования криптовалюты снизился на 60%. В сентябре он составлял 30%, а в начале прошлого года – 90%. В...
 
Aleksey Vyazmikin:

У Вас нет статистики заработка по дням в биткойнах (я так понимаю в них платят)? По скринам кажется, что цифра пляшет.


Пляшет, потому, что NiceHash выплачивает мне кадлый день.

 
prostotrader:

Продайте PUT не на центральном страйке на сумму Ваших вложений в железо, тем самым, при полном уничтожении

Биткоин, Вы заработаете ОГРОМНЫЕ деньги.

Я бы посоветовал купить PUT, а не продать, иначе вместо заработка ОГРОМНЫХ денег будут ОГРОМНЫЕ потери.

Надеюсь, вы не специально такую ошибку допустили ;)

 
prostotrader:

Для скептиков майнинга:

однобокий взгляд.

профитность майнинга на одном и том же оборудовании постепенно падает. Это аксиома практически.

Поэтому можно неплохо влететь и при растущих курсах.

 
anonymous:
Я бы посоветовал купить PUT, а не продать, иначе вместо заработка ОГРОМНЫХ денег будут ОГРОМНЫЕ потери.

Надеюсь, вы не специально такую ошибку допустили ;)


Да, ошибся

 
Комбинатор:

однобокий взгляд.

профитность майнинга на одном и том же оборудовании постепенно падает. Это аксиома практически.

Поэтому можно неплохо влететь и при растущих курсах.


У Вас немного устаревшие познания.

Немного поясню.

1. NiceHash - портал (пулл), где покупают и продают мощности. (т.е я продал свою мощьность, получил биткоины, и на эти биткоины я могу КУПИТЬ мощность на другом пуле)

2. Сейчас, они оперируют 30 алгоритмами одновременно, выдавая по API данные о прибыльности каждого алгоритма.

Поэтому я и писал программу для автоматического переключения между алгоритмами (Штатная - глючит)

Добавлено

Чтобы правильно воспроизвести команды оригинальной программы, написал простельний сниффер


3. Криптовалют - больше 1000, и вероятность того, что какая-то сильно "взлетит" очень высокая, т.е есть потенциал постоянно зарабатывать

на "одном уровне"

4. ВСЁ в этом мире стареет, даже галактики!

Добавлено

Никто не знает что ждёт впереди, но все надеются на что-то :)

А пока, не менее 21$ в день (без учёта эдектричества и потерь на вывод и конвертацию), посмотрим, что дальше будет

Добавлено

Майнился алгоритм "lyra2rev2", но сейчас, выгоднее алгоритм "keccak", прога автоматом переключилась на него...


Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Большую часть времени современные компьютеры простаивают и не используют всех возможностей процессора. Мы предлагаем задействовать их с пользой. Вы можете сдавать мощности вашего компьютера другим участникам нашей сети для выполнения разнообразных...
 
Комбинатор:

однобокий взгляд.

профитность майнинга на одном и том же оборудовании постепенно падает. Это аксиома практически.

Поэтому можно неплохо влететь и при растущих курсах.

prostotrader:

У Вас немного устаревшие познания.

Вам про Фому, а Вы нам про Ерему. Закон Мура для видеокарт по-прежнему действует. Допустим, через год Вы выйдете в безубыток. На Вашем виртуальном счете будет 0$. Далее Вас ждет дилемма: майнить дальше или вкладывается в новое оборудование. Если будите майнить дальше, найдется какой-то новичок, который рискнет вложить свои деньги в новое оборудование и начать как начали Вы сейчас. Как только этот новичок войдет в рынок, стоимость вычислений понизиться а их объем возрастет. Т.к. Ваше оборудование через год будет хуже оборудования новичка, то перераспределение средств будет не в Вашу пользу. Если Вы решите вложиться в апгрейд, то снова окажетесь в минусе. 

Выходит что майнинг с финансовой точки зрения это что-то вроде перекидывания раскаленного уголька из рук в руки: взял убыток, год пытаешься его отбить, понимаешь, что сползаешь по кривой доходности все ниже и ниже, скидываешь старое железо лохам, с довольным видом рассказываешь как ты стабильно "зарабатывал" 100$ в день.

p.s. Посмотрите сколько ферм сейчас толкают на Avito. С чего бы, если все так хорошо и они приносят стабильный доход;)

 
Vasiliy Sokolov:



Я уже писал "Посмотрим, что будет".

И рассказываю я здесь, потому что просили писать о ходе дел, а не из других соображений, как Вам кажется...

Добавлено (не для Вас)

"blake2" "попёр"


 
Vasiliy Sokolov:

Вам про Фому, а Вы нам про Ерему. Закон Мура для видеокарт по-прежнему действует. Допустим, через год Вы выйдете в безубыток. На Вашем виртуальном счете будет 0$. Далее Вас ждет дилемма: майнить дальше или вкладывается в новое оборудование. Если будите майнить дальше, найдется какой-то новичок, который рискнет вложить свои деньги в новое оборудование и начать как начали Вы сейчас. Как только этот новичок войдет в рынок, стоимость вычислений понизиться а их объем возрастет. Т.к. Ваше оборудование через год будет хуже оборудования новичка, то перераспределение средств будет не в Вашу пользу. Если Вы решите вложиться в апгрейд, то снова окажетесь в минусе. 

Выходит что майнинг с финансовой точки зрения это что-то вроде перекидывания раскаленного уголька из рук в руки: взял убыток, год пытаешься его отбить, понимаешь, что сползаешь по кривой доходности все ниже и ниже, скидываешь старое железо лохам, с довольным видом рассказываешь как ты стабильно "зарабатывал" 100$ в день.

p.s. Посмотрите сколько ферм сейчас толкают на Avito. С чего бы, если все так хорошо и они приносят стабильный доход;)


На авито много ферм, которые продают с наценкой! Я ради интереса считал, или же люди просто меняют старое железо на новое, что разумно. Я так же думаю, что через пол года  - год можно делать апгрейд - пусть тогда доходность будет не 100% годовых, а 50-60, но зато железо будет новое, которое можно продать по более выгодной цене. С другой стороны, карта 7950 на авито стоит уже как три года в районе 6к, я покупал новую за 8к уже 5 лет назад... поэтому в рублях особо не потерять.

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