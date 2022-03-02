Майнер Биткоин - страница 73

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Не понятно получу ли от NiceHash свои 142$, поэтому

на 27.12,2017 г. состояние фермы такое:

Забыл, ещё на Yandex лежит 7111 руб.

 

для начала подумайте сколько электроэнергии вы будете тратить 

 
Looooder:

для начала подумайте сколько электроэнергии вы будете тратить 


Спасибо, обязательно выясню этот вопрос!

 

NiceHash всё же заплатил, но осадок с задержкой остался.

За электричество ещё не платил.

Вот так завершились 2 месяца (правда работа была не очень эффективной по понятным причинам)

Третий месяц будет самый показательный, потому что ничего покупать-докупать, настраивать-перестраивать не буду.

Вторую и третью ферму разместил в другом месте (пришлось докупить монитор), Комбинатор предупреждал о нагрузке :) 

Ферма полностью вышла на проектируемый режим (БЕЗ всякого разгона, только заводские настройки).

 

Добавлено

Риги работают нормально, майню, пока, на NiceHash


 
prostotrader:

NiceHash всё же заплатил, но осадок с задержкой остался.

За электричество ещё не платил.

Вот так завершились 2 месяца (правда работа была не очень эффективной по понятным причинам)

Третий месяц будет самый показательный, потому что ничего покупать-докупать, настраивать-перестраивать не буду.

Вторую и третью ферму разместил в другом месте (пришлось докупить монитор), Комбинатор предупреждал о нагрузке :) 

Ферма полностью вышла на проектируемый режим (БЕЗ всякого разгона, только заводские настройки).

 

Добавлено

Риги работают нормально, майню, пока, на NiceHash



Сколько до полной отбивки при текущих средних ценах? Пол-года примерно?

 
Alexey Volchanskiy:

Сколько до полной отбивки при текущих средних ценах? Пол-года примерно?


Сложно сказать, но если нынешние цены сохраняться, то где-то чуть меньше, чем пол-года.

Будет понятно, когда ферма следующий месяц проработает.

А это, прогноз NiceHash


 
prostotrader:

Сложно сказать, но если нынешние цены сохраняться, то где-то чуть меньше, чем пол-года.

Будет понятно, когда ферма следующий месяц проработает.

А это, прогноз NiceHash



ну успехов, пиши о результатах, интересно )

лично мне интересно сравнивать доходность от честного майнинга с доходностью от спекуляций, как раз робота разрабатываю 

 
prostotrader:

Сложно сказать, но если нынешние цены сохраняться, то где-то чуть меньше, чем пол-года.

Будет понятно, когда ферма следующий месяц проработает.

А это, прогноз NiceHash


как-то не проследил, сколько Гхешей Ваш майнер выдает? ЗЫ: пардон, увидел.

все подбивают меня заняться майнингом, даже елесричество по 2.8 за кВт нашли.

@Комбинатор, есть смысл на 192 Мхеш майнер брать?

 
Alexandr Bryzgalov:

@Комбинатор, есть смысл на 192 Мхеш майнер брать?

Считай, я не по этим делам. У тебя ж там майнинговая долина, спецов должно быть много.

 
Комбинатор:

Считай, я не по этим делам. У тебя ж там майнинговая долина, спецов должно быть много.

так вот и предлагают, я посчитал для эфира, штукабаксоввмесяц показывает.

майнер на 120 рублей выходит

ЗЫ: вроде и хочется, но как все выльется )
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