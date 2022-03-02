Майнер Биткоин - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понятно получу ли от NiceHash свои 142$, поэтому
на 27.12,2017 г. состояние фермы такое:
Забыл, ещё на Yandex лежит 7111 руб.
для начала подумайте сколько электроэнергии вы будете тратить
для начала подумайте сколько электроэнергии вы будете тратить
Спасибо, обязательно выясню этот вопрос!
NiceHash всё же заплатил, но осадок с задержкой остался.
За электричество ещё не платил.
Вот так завершились 2 месяца (правда работа была не очень эффективной по понятным причинам)
Третий месяц будет самый показательный, потому что ничего покупать-докупать, настраивать-перестраивать не буду.
Вторую и третью ферму разместил в другом месте (пришлось докупить монитор), Комбинатор предупреждал о нагрузке :)
Ферма полностью вышла на проектируемый режим (БЕЗ всякого разгона, только заводские настройки).
Добавлено
Риги работают нормально, майню, пока, на NiceHash
NiceHash всё же заплатил, но осадок с задержкой остался.
За электричество ещё не платил.
Вот так завершились 2 месяца (правда работа была не очень эффективной по понятным причинам)
Третий месяц будет самый показательный, потому что ничего покупать-докупать, настраивать-перестраивать не буду.
Вторую и третью ферму разместил в другом месте (пришлось докупить монитор), Комбинатор предупреждал о нагрузке :)
Ферма полностью вышла на проектируемый режим (БЕЗ всякого разгона, только заводские настройки).
Добавлено
Риги работают нормально, майню, пока, на NiceHash
Сколько до полной отбивки при текущих средних ценах? Пол-года примерно?
Сколько до полной отбивки при текущих средних ценах? Пол-года примерно?
Сложно сказать, но если нынешние цены сохраняться, то где-то чуть меньше, чем пол-года.
Будет понятно, когда ферма следующий месяц проработает.
А это, прогноз NiceHash
Сложно сказать, но если нынешние цены сохраняться, то где-то чуть меньше, чем пол-года.
Будет понятно, когда ферма следующий месяц проработает.
А это, прогноз NiceHash
ну успехов, пиши о результатах, интересно )
лично мне интересно сравнивать доходность от честного майнинга с доходностью от спекуляций, как раз робота разрабатываю
Сложно сказать, но если нынешние цены сохраняться, то где-то чуть меньше, чем пол-года.
Будет понятно, когда ферма следующий месяц проработает.
А это, прогноз NiceHash
как-то не проследил, сколько Гхешей Ваш майнер выдает? ЗЫ: пардон, увидел.
все подбивают меня заняться майнингом, даже елесричество по 2.8 за кВт нашли.
@Комбинатор, есть смысл на 192 Мхеш майнер брать?
@Комбинатор, есть смысл на 192 Мхеш майнер брать?
Считай, я не по этим делам. У тебя ж там майнинговая долина, спецов должно быть много.
Считай, я не по этим делам. У тебя ж там майнинговая долина, спецов должно быть много.
так вот и предлагают, я посчитал для эфира, штукабаксоввмесяц показывает.
майнер на 120 рублей выходитЗЫ: вроде и хочется, но как все выльется )