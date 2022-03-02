Майнер Биткоин - страница 75

Новый комментарий
 
prostotrader:

Всех с наступившим!

Долго искал как платить поменьше за обналичивание крипто...

И нашел (спасибо Комбинатору, он упомянул как-то эту биржу)

Не пробовал, но получается совсем без процентов



Сам обмен


там не всегда такие красивые комиссии.)
 
Aleksey Vyazmikin:

Вы выводите прямо на банковскую карту? Переводы идут через банки агенты  в РФ, или из-за границы? Просто удивляет, что валютный контроль не требует документов...


Я же рубли получаю, а не доллары :)

 

Сейчас, заработок падает не из-за сложности майнинга, а из-за алчности сервисов (обмена в том числе)

NiceHhsh повысил комиссию за вывод Биткоин (совсем оборзели, ведь за сервис берут ещё 2,04%)

  

 
prostotrader:

Я же рубли получаю, а не доллары :)


А это не имеет значение... важно, кто их платит.

 
Aleksey Vyazmikin:

А это не имеет значение... важно, кто их платит.


А мне по-барабану, я ничего не украл, доллары вводил и менял через банк,

вывожу тоже через банк. Чеки на комплектующие не выбросил - чего боятся? 

 
prostotrader:

А мне по-барабану, я ничего не украл, доллары вводил и менял через банк,

вывожу тоже через банк. Чеки на комплектующие не выбросил - чего боятся? 


Да просто есть риск, что без документов деньги зависнут. Документы могут потребовать подтверждающие назначение платежа. У меня такое было с форексом.

 
@prostotrader , Вы сейчас какую монету майните? Я пробовал разные, в итоге остановился на верткойне - пока это самая прибыльная монета получилась.
 
Aleksey Vyazmikin:
@prostotrader , Вы сейчас какую монету майните? Я пробовал разные, в итоге остановился на верткойне - пока это самая прибыльная монета получилась.



Добавлено

Но, сейчас, перешёл на "ручной" режим.

Саймый "сильный" риг майнит Equihash (потому что стабильно высокие расценки на него),

а два других рига майнят Lyra2REv2, он падает не на много, а взлетает сильно, поэтому общий профит очень большой получается.


 
prostotrader:



Добавлено

Но, сейчас, перешёл на "ручной" режим.

Саймый "сильный" риг майнит Equihash (потому что стабильно высокие расценки на него),

а два других рига майнят Lyra2REv2, он падает не на много, а взлетает сильно, поэтому общий профит очень большой получается.



Понял, значит Вы опять перешли на сервис найсхэш, а я пытаюсь разобраться с особенностями пулов и монет...

 
Aleksey Vyazmikin:

Понял, значит Вы опять перешли на сервис найсхэш, а я пытаюсь разобраться с особенностями пулов и монет...


Если что-то интереснее найдёте, дайте знать...

Добавлено

Несмотря на то, что заработок на NiceHash очень хороший, но я УХОЖУ от них,

потому что они занимаются произволом.

Сначала говорили, что не будут повышать комиссии - ОБМАНУЛИ

А, теперь, вывод стоит 0,001 BTC (наминуточку, по сегодняшнему курсу 16,7$ + пользование сервисом 2,04% от намайненого)

И последний "Писк" - ожидание вывода БОЛЕЕ СУТОК

Т.е просто вымогают у майнеров деньги (не зря народ сомневался в их честности)


1...686970717273747576777879808182...161
Новый комментарий