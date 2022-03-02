Майнер Биткоин - страница 75
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Всех с наступившим!
Долго искал как платить поменьше за обналичивание крипто...
И нашел (спасибо Комбинатору, он упомянул как-то эту биржу)
Не пробовал, но получается совсем без процентов
Сам обмен
Вы выводите прямо на банковскую карту? Переводы идут через банки агенты в РФ, или из-за границы? Просто удивляет, что валютный контроль не требует документов...
Я же рубли получаю, а не доллары :)
Сейчас, заработок падает не из-за сложности майнинга, а из-за алчности сервисов (обмена в том числе)
NiceHhsh повысил комиссию за вывод Биткоин (совсем оборзели, ведь за сервис берут ещё 2,04%)
Я же рубли получаю, а не доллары :)
А это не имеет значение... важно, кто их платит.
А это не имеет значение... важно, кто их платит.
А мне по-барабану, я ничего не украл, доллары вводил и менял через банк,
вывожу тоже через банк. Чеки на комплектующие не выбросил - чего боятся?
А мне по-барабану, я ничего не украл, доллары вводил и менял через банк,
вывожу тоже через банк. Чеки на комплектующие не выбросил - чего боятся?
Да просто есть риск, что без документов деньги зависнут. Документы могут потребовать подтверждающие назначение платежа. У меня такое было с форексом.
@prostotrader , Вы сейчас какую монету майните? Я пробовал разные, в итоге остановился на верткойне - пока это самая прибыльная монета получилась.
Добавлено
Но, сейчас, перешёл на "ручной" режим.
Саймый "сильный" риг майнит Equihash (потому что стабильно высокие расценки на него),
а два других рига майнят Lyra2REv2, он падает не на много, а взлетает сильно, поэтому общий профит очень большой получается.
Добавлено
Но, сейчас, перешёл на "ручной" режим.
Саймый "сильный" риг майнит Equihash (потому что стабильно высокие расценки на него),
а два других рига майнят Lyra2REv2, он падает не на много, а взлетает сильно, поэтому общий профит очень большой получается.
Понял, значит Вы опять перешли на сервис найсхэш, а я пытаюсь разобраться с особенностями пулов и монет...
Понял, значит Вы опять перешли на сервис найсхэш, а я пытаюсь разобраться с особенностями пулов и монет...
Если что-то интереснее найдёте, дайте знать...
Добавлено
Несмотря на то, что заработок на NiceHash очень хороший, но я УХОЖУ от них,
потому что они занимаются произволом.
Сначала говорили, что не будут повышать комиссии - ОБМАНУЛИ
А, теперь, вывод стоит 0,001 BTC (наминуточку, по сегодняшнему курсу 16,7$ + пользование сервисом 2,04% от намайненого)
И последний "Писк" - ожидание вывода БОЛЕЕ СУТОК
Т.е просто вымогают у майнеров деньги (не зря народ сомневался в их честности)