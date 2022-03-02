Майнер Биткоин - страница 77
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Кстати, а как дело обстоит с проводкой (квартирной проводной) - не греется?
видимо, это вопрос веры и убеждений )
деньги -- категория субъективная.
то что для одних деньги -- для других не деньги.
в деньгах вера и убеждение только одно -- что их без проблем примут в счёт оплаты и что спустя неделю они не обесценятся.
попробуй отремонтировать крышу за биткоины -- вряд ли у тебя мастера возьмут биткоины, а вот доллары без проблем (хотя доллары и не есть официальное средство платежа в РФ).
но если тебе за биткоины сделают заказ на советник -- ты скорей всего согласишься? или откажешь?
Мера стоимости носит всеобщий характер. А ты привёл частный пример единичной сделки.
Продавать и покупать можно за что угодно. Деньгами было всякое разное -- ракушки, камни с отверстиями, скот, шкуры, мёд, гвозди и многое-многое.
Чтобы "нечто" быть деньгами -- оно должны отрабатывать функции денег.
Биткоин их не отрабатывает. Как будет "завтра" -- посмотрим.
Но на сегодня -- биткоин не деньги -- во всех смыслах и с какой бы точки зрения на него ни смотреть.
Но на сегодня -- биткоин не деньги -- во всех смыслах - а нам всё равно что это не деньги, главное за это "нечто" - дают деньги...Эх, скорей бы это "нечто" начать майнить...
Кстати, а как дело обстоит с проводкой (квартирной проводной) - не греется?
Нет, не греется, два других рига запитаны внесто электроплиты
Ребята,зачем спорить деньги-не деньги?
Я затрудняюсь ответить, НО однако, я без особых сложностей обменял "ЭТО" на
вот это
Нет, не греется, два других рига запитаны мнесто электроплиты
проводка под электроплиту, скорей всего рассчитана на единовременную мощность 8 кВт -- да и договорная мощность на квартиру тоже 8 кВт.
а вот у тех, у кого не электроплита -- там мощность много меньше.
Все ссылаются на то, сколько долларов можно получить за биткоины и этим рады. Значит, подсознательно всё же доверяют именно долларам, поскольку за ними стоит мощная экономика, а не сговор полуподпольных бирж, хозяев которых никто не знает.
Что до майнинга, то уже много раз доказывалось, что облачный майнинг намного выгоднее домашнего. Мощности, задействованные в облачном майнинге, имеют КПД раз в 1000 выше, чем любые домашние фермы. Так вот, облачный майнинг отбивает затраты в среднем за 3 месяца. Это обычное инвестирование, не требующее покупки и последующей продажи железа, которое больше ни для чего не пригодно. Ещё один плюс в том, что в систему вводятся обычные деньги и выводятся тоже обычные деньги. Пирамида? Несомненно. Ну а я о чём вам писал до сих пор? Всё криптовалютное помешательство и есть пирамида. Ну а раз так, то не проще инвестировать по 100$ в несколько облачных проектов сразу, чтобы диверсифицировать риск? Меня всегда поражает склонность ширнармасс к усложнению процесса.
Ребята,зачем спорить деньги-не деньги?
Я затрудняюсь ответить, НО однако, я без особых сложностей обменял "ЭТО" на
вот это
Вопрос: почему намайненное сразу меняете на доллары? Почему не придерживаете. Ведь деньги отрабатывают функцию "средство накопления".
Если бы майнили евро -- то вряд ли бы намайненные евро меняли на доллары -- так бы и держали в евро.
А здесь -- намайнили -- сразу слив в баксы.
p.s. Майнеры своими конвертационными действиями -- сами дают очень красноречивый ответ на вопрос: биткоины деньги или не деньги.
но если тебе за биткоины сделают заказ на советник -- ты скорей всего согласишься? или откажешь?
оплату за крипту, легко. за битки суммы меньше 1 гонять нет особого удовольствия. Он когда 500-700 стоил, а с меня 0.005 списывали за транзу, меня уже жаба душила )
эфир, лайты, неймы, пожалуйста.
оплату за крипту, легко. за битки суммы меньше 1 гонять нет особого удовольствия. Он когда 500-700 стоил, а с меня 0.005 списывали за транзу, меня уже жаба душила )
эфир, лайты, неймы, пожалуйста.
Я между биржами гоняю догами, комиссия примерно 1 DOGE, это ~0.016$