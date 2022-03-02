Майнер Биткоин - страница 83
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Если идиоты, то запретят.
На оборот!
Вы мне скажите каким образом рождается новая монета?
Вы мне скажите каким образом рождается новая монета?
гугл в помощь
Вот спекулянты то... а на нас пальцем показывают....
Можно купить дешевле:
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Не смешите...
Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!
И что? Вы думаете, что сейчас, основные майнинг пулы находятся на территории РФ?
Вы ошибаетесь...
Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!
Всем пионерам и школьникам. Вместо того, чтобы взвизгивать, советую слушать то, что говорят руководители страны. В частности, вчера в редакции комсомолки состоялась встреча ВВП с руководителями СМИ. Я внимательно послушал, поднимался вопрос и о регулировании криптовалют.
Мнение ВВП - регулирование государства пока не нужно, это дело ЦБ. Почему? Потому что крипто ничем не обеспечены и если мы примем закон о регулировании при схлопывании пузыря государство будет нести ответственность за потери игроков на этом рынке.А сейчас это личное дело и риск каждого.
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Теерь можно истерить дальше ))
И что? Вы думаете, что сейчас, основные майнинг пулы находятся на территории РФ?
Вы ошибаетесь...
Читал, китайские пулы валят из Китая, в Канаду, Швейцарию, еще другие страны
Мнение ВВП - регулирование государства пока не нужно, это дело ЦБ. Почему? Потому что крипто ничем не обеспечены и если мы примем закон о регулировании при схлопывании пузыря государство будет нести ответственность за потери игроков на этом рынке.А сейчас это личное дело и риск каждого.
Не смешите...
Мда, туго, туго с матерями стало... сегодня искал достойную и только одну нашел...
А если на бирже или другой валюте потеряешь, государство вернет деньги?
Я всего лишь привел слова ВВП, очень близко к оригиналу, т.к. слушал пол-часа назад.
В принципе, вот стенограмма, поиском "крипто" сразу попадаешь на этот кусок
https://www.hab.kp.ru/daily/26780.4/3814027/
гугл в помощь
В гугле примерно так:
Добыча криптовалюты аналогично добыче золота, или так, монета появляется в результате сложных математических вычислений.
То есть не чего внятного! У меня появляется мысля, что не кто и не знает, от куда берутся монеты...