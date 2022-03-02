Майнер Биткоин - страница 83

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Комбинатор:

Если идиоты, то запретят.


На оборот!

Вы мне скажите каким образом рождается новая монета?

 
Speculator:

Вы мне скажите каким образом рождается новая монета?

гугл в помощь

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот спекулянты то... а на нас пальцем показывают....

Можно купить дешевле:

https://www.computeruniverse.ru/products/90707785/asus-b250-mining-expert-ideal-fuer-bitcoin-ethereum-etc.asp


Не смешите...


 
Speculator:

Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!


И что? Вы думаете, что сейчас, основные майнинг пулы находятся на территории РФ?

Вы ошибаетесь...

 
Speculator:

Брехня в РФ скоро запретят крипто-деньги!!!


Всем пионерам и школьникам. Вместо того, чтобы взвизгивать, советую слушать то, что говорят руководители страны. В частности, вчера в редакции комсомолки состоялась встреча ВВП с руководителями СМИ. Я внимательно послушал, поднимался вопрос и о регулировании криптовалют.

Мнение ВВП - регулирование государства пока не нужно, это дело ЦБ. Почему? Потому что крипто ничем не обеспечены и если мы примем закон о регулировании при схлопывании пузыря государство будет нести ответственность за потери игроков на этом рынке.А сейчас это личное дело и риск каждого.

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Теерь можно истерить дальше ))

 
prostotrader:

И что? Вы думаете, что сейчас, основные майнинг пулы находятся на территории РФ?

Вы ошибаетесь...


Читал, китайские пулы валят из Китая, в Канаду, Швейцарию, еще другие страны

 
Alexey Volchanskiy:

Мнение ВВП - регулирование государства пока не нужно, это дело ЦБ. Почему? Потому что крипто ничем не обеспечены и если мы примем закон о регулировании при схлопывании пузыря государство будет нести ответственность за потери игроков на этом рынке.А сейчас это личное дело и риск каждого.

А если на бирже или другой валюте потеряешь, государство вернет деньги?
 
prostotrader:

Не смешите...



Мда, туго, туго с матерями стало... сегодня искал достойную и только одну нашел...

 
Evgeny Belyaev:
А если на бирже или другой валюте потеряешь, государство вернет деньги?

Я всего лишь привел слова ВВП, очень близко к оригиналу, т.к. слушал пол-часа назад.

В принципе, вот стенограмма, поиском "крипто" сразу попадаешь на этот кусок

https://www.hab.kp.ru/daily/26780.4/3814027/

 
Комбинатор:

гугл в помощь


В гугле примерно так:

Добыча криптовалюты аналогично добыче золота, или так, монета появляется в результате сложных математических вычислений

То есть не чего внятного! У меня появляется мысля, что не кто и не знает, от куда берутся монеты...  

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