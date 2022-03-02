Майнер Биткоин - страница 86

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а вообще разница в торговле напрямую и через брокера есть. хотя бы в скорости

ну и уйти из одной крипты в другую

 
Alexandr Bryzgalov:

а вообще разница в торговле напрямую и через брокера есть. хотя бы в скорости

сложнее будет сказать в чем нет разницы. да чего ты им объясняешь если они очевидные вещи не видят?

 
Комбинатор:

сложнее будет сказать в чем нет разницы. да чего ты им объясняешь если они очевидные вещи не видят?

но блин, через МТ торговать удобнее, потому пилю чарты  (уже) для МТ5 на сергеевских инклюдниках

 
Alexandr Bryzgalov:

но блин через МТ торговать удобнее потому пилю чарты для (уже)МТ5 на сергеевских инклюдниках

А как-же видеть стакан заявок, какая сумма в стакане? Без этого торговать не получиться. 

 
Alexandr Bryzgalov:

но блин через МТ торговать удобнее потому пилю чарты для (уже)МТ5 на сергеевских инклюдниках

ну не знаааю, график можно посмотреть раз-два в сутки чтобы владеть ситуацией, а перед сделкой я смотрю только цену, стакан и ленту, через нативные интерфейсы удобнее
 
Vitaly Muzichenko:

А как-же видеть стакан заявок, какая сумма в стакане? Без этого торговать не получиться. 

это дело техники.

скрин старый еще с МТ4, но на МТ5 так же вполне реально запилить

ЗЫ: сделать кнопки купить\продать, поставить лимит мышью и получаем полноценную торговлю через МТ

 
Alexandr Bryzgalov:

это дело техники.

скрин старый еще с МТ4, но на МТ5 так же вполне реально запилить

Ну так более интересно и практичней)

 

Сегодня самый прибыльный день за всё время...


 
prostotrader:

Сегодня самый прибыльный день за всё время...

Если учесть что цена на биткоин занижена, то выход будет больше.

 
Alexandr Bryzgalov:

но блин, через МТ торговать удобнее, потому пилю чарты  (уже) для МТ5 на сергеевских инклюдниках

А реально подключиться к yobit, и получить такой-же график?

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