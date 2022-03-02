Майнер Биткоин - страница 79

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Vitaly Muzichenko:

Сегодня купил ***на сумму N на одной бирже, на другой их продал, заработал на одной транзакции +23%. Назад брать ничего не выгодно оказалось, оставил деньги на второй бирже, пока будет что-то интересное.

Второй момент, это когда совсем ничего не интересно покупать, тогда покупаю самое дешёвое, но опять-же под момент и ордером, и назад уже перебрасываю с минимальной комиссией, это чаще всего пару центов. Если перебрасывать дорогими коинами, то комиссия всё съест.

Преимущество бирж в разности цен, можно найти очень большие разрывы, и монеты почти стоят на месте, то есть шанс остаться в убытке минимален.

Есть биржи, где деньги оставлять совсем страшно, тогда нужно вернуть на родину, в более надёжную, и опять-же дешевле всего сделать это через доги, они почти везде есть, и комиссии крошечные

в общем, типа арбитраж.

разбейте на 2 депо или долейте столько же и на одной бирже продавайте на другой покупайте. результат такой же, риск просадки крипто-депо в баксах, но с учетом девляции это наплевать, ну и если биржа накроется.

профита в валюте депо будет больше на той бирже где бешаных хомячков больше, а рынок тоньше. профит считать отдельно в крипте и в баксах.

гонять-то зачем? но видимо кому как нравится.

 
Alexandr Bryzgalov:

типа арбитраж.

не, арбитраж это когда круг в плюс

 
Комбинатор:

не, арбитраж это когда круг в плюс

ну в случае двух депо убытка в крипте и в фиате не будет точно.

а вот с прогоном это надо еще успеть.

 
Alexandr Bryzgalov:

в общем, типа арбитраж.

разбейте на 2 депо или долейте столько же и на одной бирже продавайте на другой покупайте. результат такой же, риск просадки крипто-депо в баксах, но с учетом девляции это наплевать, ну и если биржа накроется.

профита в валюте депо будет больше на той бирже где бешаных хомячков больше, а рынок тоньше. профит считать отдельно в крипте и в баксах.

гонять-то зачем? но видимо кому как нравится.

С покупкой понятно, а продавать то что?

 
Vitaly Muzichenko:

С покупкой понятно, а продавать то что?


Всё очень просто. Дарю идею.

На Биржах EXMO И WEX достаточно большая разница между ценами на Рубль и доллар.


Разница 3,45%

Обе биржи имеют EХ-CODE

Используя EX-CODE (комиссия 0%, при почти мгновенной передаче) можно "крутить" RUB и USD с хорошим процентом прибыли. 


 
prostotrader:

Всё очень просто. Дарю идею.

На Биржах EXMO И WEX достаточно большая разница между ценами на Рубль и доллар.


Разница 3,45%

Обе биржи имеют EХ-CODE

Используя EX-CODE (комиссия 0%, при почти мгновенной передаче) можно "крутить" RUB и USD с хорошим процентом прибыли. 


Не совсем, там EХ-CODE, а там WEХ-CODE

Я кстати купил на WEХ евро к доллару по курсу .06, вывел на адвансе, и ввёл на EXMO по курсу .17, но такое бывает раз в год
 
Vitaly Muzichenko:

Не совсем, там EХ-CODE, а там WEХ-CODE

Я кстати купил на WEХ евро к доллару по курсу .06, вывел на адвансе, и ввёл на EXMO по курсу .17, но такое бывает раз в год

Всё правильно, разные биржи - разные коды.

Вы что за одну сделку 1 000 000$ хотите заработать?

Так не бывает (можно только украсть, но очень сложно и опасно).

 
prostotrader:

Всё правильно, разные биржи - разные коды.

Вы что за одну сделку 1 000 000$ хотите заработать?

Так не бывает (можно только украсть, но очень сложно и опасно).

Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.(с)

Для покупки на WEХ, нужно пополнить счёт, варианта 2: купить код, завести эл.деньги. Ввод стоит 9% комиссии, купить код немного дешевле.
После продажи рублей с нас ещё возьмут комиссию, но чтоб их продать, их нужно сначала принести в то место, где мы хотим продать - плюс ещё комиссия. 

Итоговая прибыль = -N%

 
Vitaly Muzichenko:

С покупкой понятно, а продавать то что?

вторая часть депо в крипте, с него и продавать, когда выбивает покупку на первом депо.

 
Vitaly Muzichenko:

Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.(с)

Для покупки на WEХ, нужно пополнить счёт, варианта 2: купить код, завести эл.деньги. Ввод стоит 9% комиссии, купить код немного дешевле.
После продажи рублей с нас ещё возьмут комиссию, но чтоб их продать, их нужно сначала принести в то место, где мы хотим продать - плюс ещё комиссия. 

Итоговая прибыль = -N%


Малотого, что идея бесплатная, нужно всё по-полочкам разложить.

Комиссия на ввод крипто

Комиссия на обмен WEX USD

Сейчас, биржевой курс $ 57,08

Добавлено

Самое главное это то, что на Биржу можно вводить и выводить средства - песплатно!

Осталось найти как с небольши плюсовым процентом менять валюты и всё!

Например:

Майнеров - тысячи, что мешает найти такого как я, который будет вводить на Ваш кошель Крипто, а Вы налом

(или на карту) будете отдавать полученные рубли?

Дальше уже сами, а то и денег ещё попросите... :)

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