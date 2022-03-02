Майнер Биткоин - страница 79
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Сегодня купил ***на сумму N на одной бирже, на другой их продал, заработал на одной транзакции +23%. Назад брать ничего не выгодно оказалось, оставил деньги на второй бирже, пока будет что-то интересное.
Второй момент, это когда совсем ничего не интересно покупать, тогда покупаю самое дешёвое, но опять-же под момент и ордером, и назад уже перебрасываю с минимальной комиссией, это чаще всего пару центов. Если перебрасывать дорогими коинами, то комиссия всё съест.
Преимущество бирж в разности цен, можно найти очень большие разрывы, и монеты почти стоят на месте, то есть шанс остаться в убытке минимален.
Есть биржи, где деньги оставлять совсем страшно, тогда нужно вернуть на родину, в более надёжную, и опять-же дешевле всего сделать это через доги, они почти везде есть, и комиссии крошечные
в общем, типа арбитраж.
разбейте на 2 депо или долейте столько же и на одной бирже продавайте на другой покупайте. результат такой же, риск просадки крипто-депо в баксах, но с учетом девляции это наплевать, ну и если биржа накроется.
профита в валюте депо будет больше на той бирже где бешаных хомячков больше, а рынок тоньше. профит считать отдельно в крипте и в баксах.
гонять-то зачем? но видимо кому как нравится.
типа арбитраж.
не, арбитраж это когда круг в плюс
не, арбитраж это когда круг в плюс
ну в случае двух депо убытка в крипте и в фиате не будет точно.
а вот с прогоном это надо еще успеть.
в общем, типа арбитраж.
разбейте на 2 депо или долейте столько же и на одной бирже продавайте на другой покупайте. результат такой же, риск просадки крипто-депо в баксах, но с учетом девляции это наплевать, ну и если биржа накроется.
профита в валюте депо будет больше на той бирже где бешаных хомячков больше, а рынок тоньше. профит считать отдельно в крипте и в баксах.
гонять-то зачем? но видимо кому как нравится.
С покупкой понятно, а продавать то что?
С покупкой понятно, а продавать то что?
Всё очень просто. Дарю идею.
На Биржах EXMO И WEX достаточно большая разница между ценами на Рубль и доллар.
Разница 3,45%
Обе биржи имеют EХ-CODE
Используя EX-CODE (комиссия 0%, при почти мгновенной передаче) можно "крутить" RUB и USD с хорошим процентом прибыли.
Всё очень просто. Дарю идею.
На Биржах EXMO И WEX достаточно большая разница между ценами на Рубль и доллар.
Разница 3,45%
Обе биржи имеют EХ-CODE
Используя EX-CODE (комиссия 0%, при почти мгновенной передаче) можно "крутить" RUB и USD с хорошим процентом прибыли.
Не совсем, там EХ-CODE, а там WEХ-CODEЯ кстати купил на WEХ евро к доллару по курсу .06, вывел на адвансе, и ввёл на EXMO по курсу .17, но такое бывает раз в год
Не совсем, там EХ-CODE, а там WEХ-CODEЯ кстати купил на WEХ евро к доллару по курсу .06, вывел на адвансе, и ввёл на EXMO по курсу .17, но такое бывает раз в год
Всё правильно, разные биржи - разные коды.
Вы что за одну сделку 1 000 000$ хотите заработать?
Так не бывает (можно только украсть, но очень сложно и опасно).
Всё правильно, разные биржи - разные коды.
Вы что за одну сделку 1 000 000$ хотите заработать?
Так не бывает (можно только украсть, но очень сложно и опасно).
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.(с)
Для покупки на WEХ, нужно пополнить счёт, варианта 2: купить код, завести эл.деньги. Ввод стоит 9% комиссии, купить код немного дешевле.
После продажи рублей с нас ещё возьмут комиссию, но чтоб их продать, их нужно сначала принести в то место, где мы хотим продать - плюс ещё комиссия.
Итоговая прибыль = -N%
С покупкой понятно, а продавать то что?
вторая часть депо в крипте, с него и продавать, когда выбивает покупку на первом депо.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.(с)
Для покупки на WEХ, нужно пополнить счёт, варианта 2: купить код, завести эл.деньги. Ввод стоит 9% комиссии, купить код немного дешевле.
После продажи рублей с нас ещё возьмут комиссию, но чтоб их продать, их нужно сначала принести в то место, где мы хотим продать - плюс ещё комиссия.
Итоговая прибыль = -N%
Малотого, что идея бесплатная, нужно всё по-полочкам разложить.
Комиссия на ввод крипто
Комиссия на обмен WEX USD
Сейчас, биржевой курс $ 57,08
Добавлено
Самое главное это то, что на Биржу можно вводить и выводить средства - песплатно!
Осталось найти как с небольши плюсовым процентом менять валюты и всё!
Например:
Майнеров - тысячи, что мешает найти такого как я, который будет вводить на Ваш кошель Крипто, а Вы налом
(или на карту) будете отдавать полученные рубли?
Дальше уже сами, а то и денег ещё попросите... :)