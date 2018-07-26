Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты - страница 2

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Обновляется только до билда 1616, все обновления ставлю регулярно, счет от Metaquotes. Повторные перезапуски ничего не дают.


 
Alexey Volchanskiy:

Обновляется только до билда 1616, все обновления ставлю регулярно, счет от Metaquotes. Повторные перезапуски ничего не дают.


У меня так-же


 
Vitaly Muzichenko:

У меня так-же



Возможно, дорабатывают на выходных и отключили обновления. 

 
Alexey Volchanskiy:

Возможно, дорабатывают на выходных и отключили обновления. 

У меня вчера попросил обновление, выгладит вот так


 
Vitaly Muzichenko:

У меня вчера попросил обновление, выгладит вот так



я сегодня утром обновлял

 

К сожалению, выпуск билда отложен - не все регламентные работы успели провести по техническим причинам. Приносим свои извинения.

 

Свершилось) Жду релиз)

 

MetaTrader 5 Strategy Tester агенты версия 1616 непрерывно нагружают процессор на 25-30% даже когда не работают (когда ждут задание).

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Capture.JPG  462 kb
 
Rosimir Mateev:

MetaTrader 5 Strategy Tester агенты версия 1616 непрерывно нагружают процессор на 25-30% даже когда не работают (когда ждут задание).

По вашему скрину:

  1. итог 29% - это загрузка в текущем моменте
  2. не видно всей таблицы процессов, а сортировка по Average CPU ошибочна(она показывает историческую нагрузку, а не моментальную). нужна сортировка по чистому CPU
  3. каждый видимый на скриншоте агент потребляет 0% CPU в моменте
  4. присутствуют 4 физических(точно?) процессора, но не видно, сколько всего логических ядер(4 процессора по 16 ядер?) и сколько копий агентов запущено. укажите эти детали, пожалуйста
  5. подозрительно сильно на >50% загружены некоторые ядра в правой части на графиках. нужно увидеть, кто их загружает

Приложите новый скриншот с сортировкой по CPU + дополнительный скриншот из Task Manager с сортировкой по CPU, пожалуйста.

 

Этот компьютер имеет 64 агента (4 процесора x 8 ядра x 2 Threads). Когда сервиси агентов установлени, компютер загружен ровно на 0%. Вот скриншот как выглядит компютер с установлени  MetaTester сервиси. Колонка CPU на старый скриншот была 0, потому что она закругляется до целое число :). В действительности каждый агент нагружает компютер на 0.38% и когда умножит на 64 получаем 24% общая нагрузка.

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Stopped_MetaTester_services.JPG  267 kb
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