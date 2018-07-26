Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты - страница 2
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Обновляется только до билда 1616, все обновления ставлю регулярно, счет от Metaquotes. Повторные перезапуски ничего не дают.
Обновляется только до билда 1616, все обновления ставлю регулярно, счет от Metaquotes. Повторные перезапуски ничего не дают.
У меня так-же
У меня так-же
Возможно, дорабатывают на выходных и отключили обновления.
Возможно, дорабатывают на выходных и отключили обновления.
У меня вчера попросил обновление, выгладит вот так
У меня вчера попросил обновление, выгладит вот так
я сегодня утром обновлял
К сожалению, выпуск билда отложен - не все регламентные работы успели провести по техническим причинам. Приносим свои извинения.
Свершилось) Жду релиз)
MetaTrader 5 Strategy Tester агенты версия 1616 непрерывно нагружают процессор на 25-30% даже когда не работают (когда ждут задание).
MetaTrader 5 Strategy Tester агенты версия 1616 непрерывно нагружают процессор на 25-30% даже когда не работают (когда ждут задание).
По вашему скрину:
Приложите новый скриншот с сортировкой по CPU + дополнительный скриншот из Task Manager с сортировкой по CPU, пожалуйста.
Этот компьютер имеет 64 агента (4 процесора x 8 ядра x 2 Threads). Когда сервиси агентов установлени, компютер загружен ровно на 0%. Вот скриншот как выглядит компютер с установлени MetaTester сервиси. Колонка CPU на старый скриншот была 0, потому что она закругляется до целое число :). В действительности каждый агент нагружает компютер на 0.38% и когда умножит на 64 получаем 24% общая нагрузка.