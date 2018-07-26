Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты - страница 10
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Тестер уже на кастомных символах работает или нет? У меня в журнал сделки пишутся, на графике стрелками вход и выход отображается, а линия баланса все время ровная.
Если нужно могу скриншоты запостить сюда?
Тестер уже на кастомных символах работает или нет? У меня в журнал сделки пишутся, на графике стрелками вход и выход отображается, а линия баланса все время ровная.
Работает.
Приложите больше информации об условиях тестирования и настройках символов. Не забывайте сохранять идеологию построения имен форексных инструментов XXXYYYextension, чтобы система могла правильно распознавать валюты и правильно конвертировать результаты операций.
Нельзя форексные инструменты называть MyEUR и надеяться на правильные конверсии профитов и учет маржинальных требований.
Работает.
Приложите больше информации об условиях тестирования и настройках символов. Не забывайте сохранять идеологию построения имен форексных инструментов XXXYYYextension, чтобы система могла правильно распознавать валюты и правильно конвертировать результаты операций.
Нельзя форексные инструменты называть MyEUR и надеяться на правильные конверсии профитов и учет маржинальных требований.
Взял за основу EURCAD, создал символ EURCAD_custom, скопировав свойства EURCAD.
Вот такая картина получается в тестере:
Работает.
Приложите больше информации об условиях тестирования и настройках символов. Не забывайте сохранять идеологию построения имен форексных инструментов XXXYYYextension, чтобы система могла правильно распознавать валюты и правильно конвертировать результаты операций.
Нельзя форексные инструменты называть MyEUR и надеяться на правильные конверсии профитов и учет маржинальных требований.
Подскажите, пожалуйста, мультивалютное тестирование так же будет работать?
Если инструмент не форексный, то как ему задать информацию о стоимости пункта в валюте депозита - как пример - если это опцион на Si - как его историю правильно подключить?
Получилось, чтобы корректно производился тест на кастомном инструменте. Только вот, когда закрываю терминал, а затем снова запускаю тест, то опять ровная линия баланса, то есть баланс, прибыль вообще не изменяются.
Так пробовал несколько раз, повторно создавая новый символ, пока не закрываю терминал работает корректно.
уважаемые производители МТ5, сделайте кнопку в настройках "обновлять до бета версии". причина такого желания возникла вчера. занимался оптимизацией уже несколько дней, при старте оптимизации если вы пытаетесь ее остановить жмете кнопку "стоп" терминал виснет напроч, тоже самое происходит если вы в режиме оптимизации начинаете включать или отключать агентов(на ходу так сказать), грешил на старую версию, обновил до новой не помогло, снес старую установил заново, не помогло. раньше таких глюков не было и оптимизатор работал как надо.
завершение процесса в диспетчере никакого результата не дает, команда с консоли taskkill так же не решает проблему, процесс висит в памяти и не выгружается, а так как он там, то при запуске нового приложения идет остановка его старта. как следствие при каждом таком глюке приходиться перезагружать систему.
после, уже не знаю какого раза за день перезагруженного компа, начинаешь думать о переходе на то приложение, которое не грешит такими ОШИБКАМИ с большой буквы.
кто хочет пусть загружает себе бета версии и тестирует их на БАГИ и ОШИБКИ. у меня нет такого желания, а когда работаешь на счете и параллельно тестируешь советник и тебе поневоле приходиться перезагружаться это напрягает. мне нужна стабильно работающая версия терминала, а не полуфабрикат который нужно постоянно пинать и дорабатывать.
с уважением.
P.S. и еще решите проблему спреда на выходных, добавьте спред в настройки или сохраняйте для тестера спред среди недели. на выходные спред у дц расширяется, тестировать не возможно. расчеты сделанные в рабочие дни и в выходные отличаются между собой. что не хорошо как вы понимаете.
P.S. продублировал сообщение в сервисдеск.
Взял за основу EURCAD, создал символ EURCAD_custom, скопировав свойства EURCAD.
Вот такая картина получается в тестере:
Дайте пожалуйста больше информации.
1. Что за эксперт?
2. Исходный символ на каком сервере?
3. Баровую историю для кастомного символа откуда закачивали?
4. На исходном символе результаты в тестере отличаются?
Дайте пожалуйста больше информации.
1. Что за эксперт?
2. Исходный символ на каком сервере?
3. Баровую историю для кастомного символа откуда закачивали?
4. На исходном символе результаты в тестере отличаются?
1.Эксперта сейчас взял из стандартной поставки "ExpertMACD".
2.EURCAD, сервер Метаквот.
3.Скачал историю с Вашего терминала(Метаквот) и загрузил ее в кастомный символ.
4.
P.S. Вот сейчас все шаги, что написал осуществил. Закрыл терминал, потом открыл и пустил тест на кастомном символе и опять ровная линия баланса.
"Использование собственных символов
Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер."
Кроме стакана цен. Планируется ли добавление функционала заполнения стакана для пользовательских символов?