Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты - страница 10

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Тестер уже на кастомных символах работает или нет? У меня в журнал сделки пишутся, на графике стрелками вход и выход отображается, а линия баланса все время ровная.

Если нужно могу скриншоты запостить сюда?

 
forexman77:

Тестер уже на кастомных символах работает или нет? У меня в журнал сделки пишутся, на графике стрелками вход и выход отображается, а линия баланса все время ровная.

Работает.

Приложите больше информации об условиях тестирования и настройках символов. Не забывайте сохранять идеологию построения имен форексных инструментов XXXYYYextension, чтобы система могла правильно распознавать валюты и правильно конвертировать результаты операций.

Нельзя форексные инструменты называть MyEUR и надеяться на правильные конверсии профитов и учет маржинальных требований.

 
Renat Fatkhullin:

Работает.

Приложите больше информации об условиях тестирования и настройках символов. Не забывайте сохранять идеологию построения имен форексных инструментов XXXYYYextension, чтобы система могла правильно распознавать валюты и правильно конвертировать результаты операций.

Нельзя форексные инструменты называть MyEUR и надеяться на правильные конверсии профитов и учет маржинальных требований.


Взял за основу EURCAD, создал символ EURCAD_custom, скопировав свойства EURCAD.

Вот такая картина получается в тестере:

2017.07.15 01:39:34.260 Tester  EURCAD_custom: history data begins from 2017.01.02 00:00
2017.07.15 01:39:34.278 Core 1  agent process started
2017.07.15 01:39:35.057 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2017.07.15 01:39:35.058 Core 1  connected
2017.07.15 01:39:35.071 Core 1  authorized (agent build 1629)
2017.07.15 01:39:35.073 Tester  EURCAD_custom,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\c\test\ch.ex5 from 2017.03.01 00:00 to 2017.03.31 00:00
2017.07.15 01:39:35.145 Core 1  common synchronization completed
2017.07.15 01:39:35.274 Tester  quality of analyzed history is 99%
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  initialization finished
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  login (build 1629)
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  38520 bytes of account info loaded
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  1482 bytes of tester parameters loaded
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  5308 bytes of input parameters loaded
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  4339 bytes of symbols list loaded
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  expert file added: Experts\c\test\ch.ex5. 56423 bytes loaded
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  initial deposit 25000.00 USD, leverage 1:500
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  successfully initialized
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  60 Kb of total initialization data received
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  Intel Core i3  M 370 @ 2.40GHz, 3948 MB
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom: symbol to be synchronized
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom: load 41 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom: history synchronized from 2017.01.02 to 2017.07.10
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,M1: history cache allocated for 468000 bars and contains 60218 bars from 2017.01.02 00:02 to 2017.02.28 23:59
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,M1: history begins from 2017.01.02 00:02
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,M1 (MetaQuotes-Demo): OHLC bar states generating. OnTick executed on the bar begin only
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,M1: testing of Experts\c\test\ch.ex5 from 2017.03.01 00:00 to 2017.03.31 00:00 started with inputs:

//Настройки советника пропустил

2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,Daily: history cache allocated for 325 bars and contains 42 bars from 2017.01.02 00:00 to 2017.02.28 00:00
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,Daily: history begins from 2017.01.02 00:00

2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:11:00   instant buy 0.10 EURCAD_custom at 1.40247 sl: 1.39547 tp: 1.70247 (1.40232 / 1.40247 / 1.40232)
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:11:00   deal #2 buy 0.10 EURCAD_custom at 1.40247 done (based on order #2)
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:11:00   deal performed [#2 buy 0.10 EURCAD_custom at 1.40247]
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:11:00   order performed buy 0.10 at 1.40247 [#2 buy 0.10 EURCAD_custom at 1.40247]
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:11:00   Alert: Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #:2!!
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:46:00   instant sell 0.10 EURCAD_custom at 1.40319 (1.40319 / 1.40337 / 1.40319)
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:46:00   deal #3 sell 0.10 EURCAD_custom at 1.40319 done (based on order #3)
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:46:00   deal performed [#3 sell 0.10 EURCAD_custom at 1.40319]
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:46:00   order performed sell 0.10 at 1.40319 [#3 sell 0.10 EURCAD_custom at 1.40319]
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:46:00   CTrade::OrderSend: instant sell 0.10 EURCAD_custom at 1.40319 [done at 1.40319]
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  2017.03.01 14:46:00   Метод PositionClose() выполнен успешно. Код возврата=10009 (done at 1.40319)

//////////////////////////////////////////////
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  final balance 25000.00 USD
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  OnTester result -1
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  EURCAD_custom,M1: 125405 ticks, 31633 bars generated. Test passed in 0:00:00.452 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  300 Mb memory used including 27 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2017.07.15 01:39:35.636 Core 1  log file "C:\Users\1\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\73D45AFCBD5653CAF29C407A081F030C\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20170715.log" written
2017.07.15 01:39:35.746 Core 1  connection closed
 
Renat Fatkhullin:

Работает.

Приложите больше информации об условиях тестирования и настройках символов. Не забывайте сохранять идеологию построения имен форексных инструментов XXXYYYextension, чтобы система могла правильно распознавать валюты и правильно конвертировать результаты операций.

Нельзя форексные инструменты называть MyEUR и надеяться на правильные конверсии профитов и учет маржинальных требований.


Подскажите, пожалуйста, мультивалютное тестирование так же будет работать?

Если инструмент не форексный, то как ему задать информацию о стоимости пункта в валюте депозита - как пример - если это опцион на Si - как его историю правильно подключить?

 

Получилось, чтобы корректно производился тест на кастомном инструменте. Только вот, когда закрываю терминал, а затем снова запускаю тест, то опять ровная линия баланса, то есть баланс, прибыль вообще не изменяются.

Так пробовал несколько раз, повторно создавая новый символ, пока не закрываю терминал работает корректно.

 
добрый день.

уважаемые производители МТ5, сделайте кнопку в настройках "обновлять до  бета версии". причина такого желания возникла вчера. занимался оптимизацией уже несколько дней, при старте оптимизации если вы пытаетесь ее остановить жмете кнопку "стоп" терминал виснет напроч, тоже самое происходит если вы в режиме оптимизации начинаете включать или отключать агентов(на ходу так сказать), грешил на старую версию, обновил до новой не помогло, снес старую установил заново, не помогло. раньше таких глюков не было и оптимизатор работал как надо.

завершение процесса в диспетчере никакого результата не дает, команда с консоли taskkill  так же не решает проблему, процесс висит в памяти и не выгружается, а так как  он там, то при запуске нового приложения идет остановка его старта. как следствие при каждом таком глюке приходиться перезагружать систему.

после, уже не знаю какого раза за день перезагруженного компа, начинаешь думать о переходе на то приложение, которое не грешит такими ОШИБКАМИ с большой буквы.

кто хочет пусть загружает себе бета версии и тестирует их на БАГИ и ОШИБКИ. у меня нет такого желания, а когда работаешь на счете и параллельно тестируешь советник и тебе поневоле приходиться перезагружаться это напрягает. мне нужна стабильно работающая версия терминала, а не полуфабрикат который нужно постоянно пинать и дорабатывать.

с уважением.

P.S. и еще решите проблему спреда на выходных, добавьте спред в настройки или сохраняйте для тестера спред среди недели. на выходные спред у дц расширяется, тестировать не возможно. расчеты сделанные в рабочие дни и в выходные отличаются между собой. что не хорошо как вы понимаете.

P.S. продублировал сообщение в сервисдеск.

Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В тестере стратегий предусмотрено два режима оптимизации, переключение между которыми происходит на вкладке "Настройка". В данном режиме...
 
forexman77:

Взял за основу EURCAD, создал символ EURCAD_custom, скопировав свойства EURCAD.

Вот такая картина получается в тестере:

Дайте пожалуйста больше информации.

1. Что за эксперт?

2. Исходный символ на каком сервере?

3. Баровую историю для кастомного символа откуда закачивали?

4. На исходном символе результаты в тестере отличаются?

 
Alexey Da:

Дайте пожалуйста больше информации.

1. Что за эксперт?

2. Исходный символ на каком сервере?

3. Баровую историю для кастомного символа откуда закачивали?

4. На исходном символе результаты в тестере отличаются?


1.Эксперта сейчас взял из стандартной поставки "ExpertMACD". 

2.EURCAD, сервер Метаквот.

3.Скачал историю с Вашего терминала(Метаквот) и загрузил ее в кастомный символ.

4.

P.S. Вот сейчас все шаги, что написал осуществил. Закрыл терминал, потом открыл и пустил тест на кастомном символе и опять ровная линия баланса.


 

"Использование собственных символов
Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер."

Кроме стакана цен. Планируется ли добавление функционала заполнения стакана для пользовательских символов?

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