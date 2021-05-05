Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
MetaEditor: Исправлена ошибка выделения текста мышью при наличии в нем знаков табуляции.
Курсор вверх-вниз тоже бегает неправильно, если есть табуляция. Вообще, я не вижу смысла допиливать самописный редактор, когда можно просто прикрутить Scintilla.
И главный вопрос по терминалу, точнее, два:
1) Когда почините вертикальное масштабирование? Попробуйте вертикально помасштабировать на фьючерсе RI (дневки для пущего эффекта).
2) Когда наконец сделаете плавное масштабирование по горизонтали? Все ругают квик, обычно заслуженно, но вот эти два пункта там сделаны идеально.
Есть третий вопрос: логарифмическая шкала. Да, нужно. Да, везде есть, во всех терминалах и везде на вебе.
В этой ветке вы можете вести обсуждение данного билда
Rashid, а можно когда-нибудь добавить пункт №25 и в нём написать: "Теперь можно выделять, и нормально писать программы, а не как в win-блокноте 1995 года"
Спасибо!
Кстати, возможно, многие не знают одной хорошей фишки редактора, сам недавно наткнулся случайно.
Если открытый в редакторе файл изменить внешней программой, например, редактором VS и записать его в нем, то он автоматически измениться и в редакторе МТ5! VS тоже такие внешние изменения обнаруживает, но по умолчанию переспрашивает, принять изменения или нет.
То есть можно редактировать проект одновремено в МТ5 и VS и он будет синхронизирован.
В редакторе МТ4 такая фишка тоже появилась в последнем декабрьском билде.
Там что остроты вопроса с редактором больше не существует (для меня по крайней мере).
- Terminal:
Добавлено представление торговой истории в виде позиций. Терминал
собирает данные по сделкам, относящимся к позиции (открытие,
наращивание, частичное и полное закрытие), и группирует эти данные в
единую запись, где можно сразу посмотреть
верно ли определяется тип позиции на Неттинговом счёте ?
сейчас вижу тип = типу первой сделке. Например Buy
Но если происходит переворот (сделка in/out) то мы же имеем уже позицию в обратную сторону.
И получается расхождение - на чарте открытая поза Sell, а в истории открытая поза Buy.
Это нормально?
И получается расходждение - на чарте открытая поза Sell, а в истории открытая поза Buy.
Это нормально?
Выглядит как ошибка, можете написать в Сервисдеск? ПРоверяли в тестере или на онлайн графике?
#1659405
в онлайн.
у меня 1513 утренняя.
Кстати, возможно, многие не знают одной хорошей фишки редактора, сам недавно наткнулся случайно.
Если открытый в редакторе файл изменить внешней программой, например, редактором VS и записать его в нем, то он автоматически измениться и в редакторе МТ5! VS тоже такие внешние изменения обнаруживает, но по умолчанию переспрашивает, принять изменения или нет.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
В пятницу 27 января 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Для хеджинговых счетов данный вид представления позиций фактически аналогичен истории счета в MetaTrader 4.
Объявление ресурсной переменной
Особенности
Примеры использования
Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.
Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.
Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.
Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.
Новые свойства для работы с памятью
С помощью CLGetInfoIntegrer теперь можно получить четыре новых свойства:
bool CLExecutionStatus(int kernel)
Возвращает состояние выполнения OpenCL программы. В качестве параметра передается хэндл на кернел программы OpenCL.
bool CLSetKernelArgMemLocal(int kernel_handle,int arg_index,ulong local_mem_size)
Задает локальный буфер в качестве аргумента kernel-функции. В качестве параметров передаются хэндл на кернел программы OpenCL, номер аргумента OpenCL функции и размер буфера.
{
if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
{
short sym=TranslateKey((int)lparam);
//--- если введённый символ успешно преобразован в Юникод
if(sym>0)
Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
else
Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
}
}
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.