Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 16
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Здравствуйте!
Почему комментарий подрезает?
Печатал в коммент при открытии отложенного ордера: " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Signal at 56.92 "
А в итоге " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Si " . Где остальные буквЫ?
Здравствуйте!
Почему комментарий подрезает?
Печатал в коммент при открытии отложенного ордера: " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Signal at 56.92 "
А в итоге " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Si " . Где остальные буквЫ?
Здравствуйте!
Почему комментарий подрезает?
Печатал в коммент при открытии отложенного ордера: " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Signal at 56.92 "
А в итоге " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Si " . Где остальные буквЫ?
И к стати, в этой версии есть небольшой недочёт, не всегда правильно будет выводить значения цены. Исправленная версия уже размещена в СodeBase скачай и замени, там-же и исправь длину текста.
1) Возможность переноса графических объектов из тестера стратегий на чарты терминала, чтобы можно было сравнивать графики с отрисованными объектами после прогонов в тестере;
2) Возможность откреплять и двигать графические объекты в тестере стратегий, иногда бывает налепятся в кучу, чтобы можно было разобрать их, и понять что исправлять, какие объекты смещать.
3) После прогона в тестере нельзя добавить никакой значок из имеющихся в терминале, стрелку, текстовую метку и т.д.
4) В тестере не работает функция ChartScreenShot().
Как-то рассчитываешь, что то, что давно используешь в МТ4, само собой должно работать и в МТ5. И с удивлением обнаруживаешь - это не так. Slawa обнадежил, что займутся объектами в тестере стратегий, с нетерпением будем ждать следующего релиза с названием "... и улучшение тестера".
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
В пятницу 27 января 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Terminal: шаблоны и профили графиков перенесены из [каталога данных терминала\Profiles] в [каталог данных терминала\MQL5\Profiles]. Теперь можно легко добавлять шаблоны в хранилище MQL5 Storage и использовать их с любого вашего компьютера.
Меню -> Файл -> Открыть удаленный
Меню -> Файл -> Открыть удаленный
Сходу не воспроизводится
Чтобы вновь выбрать в истории все символы, надо переключить режим (например, Сделки -> Позиции -> Сделки.
Что-то выбор Все символы в истории после выбора конкретного какого-либо символа не работает. Строка меню Все символы постоянно выделена чекбоксом.
Чтобы вновь выбрать в истории все символы, надо переключить режим (например, Сделки -> Позиции -> Сделки.
Опишите подробные шаги для воспроизведения указанной ошибки.
Сходу не воспроизводится