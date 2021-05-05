Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 16

Новый комментарий
 

Здравствуйте!

Почему комментарий подрезает?

Печатал в коммент при открытии отложенного ордера: " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Signal at 56.92 " 

 

А в итоге " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Si  " . Где остальные буквЫ?

 

Файлы:
Rejet.JPG  19 kb
 
Ваня:

Здравствуйте!

Почему комментарий подрезает?

Печатал в коммент при открытии отложенного ордера: " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Signal at 56.92 " 

 

А в итоге " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Si  " . Где остальные буквЫ?

 

  • Comment — write a comment (optionally). The comment length may not exceed 25 characters. The brokerage company may add a comment not above 6 characters long, or it can completely replace the existing one. After a position has been opened, the comment cannot be changed;
 
Ваня:

Здравствуйте!

Почему комментарий подрезает?

Печатал в коммент при открытии отложенного ордера: " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Signal at 56.92 " 

 

А в итоге " D1 Tenkan crosses Kijun: BUY Si  " . Где остальные буквЫ?

 

Потому, что ограничена длинна комментария. Если нужно полное сообщение, то надо его(выводимый текст) сократить.

И к стати, в этой версии есть небольшой недочёт, не всегда правильно будет выводить значения цены. Исправленная версия уже размещена в СodeBase скачай и замени, там-же и исправь длину текста.
 
CHART_SHOW - это великолепно, но добавьте тогда уж и CHART_SHOW_INDICATOR или CHART_SHOW_BARS чтобы была возможность включить отображение линий индикаторов в чистом окне.
 
В соседних ветках это затрагивалось, сведу пожелания по улучшению тестера стратегий (режим визуализации):

1) Возможность переноса графических объектов из тестера стратегий на чарты терминала, чтобы можно было сравнивать графики с отрисованными объектами после прогонов в тестере;
2) Возможность откреплять и двигать графические объекты в тестере стратегий, иногда бывает налепятся в кучу, чтобы можно было разобрать их, и понять что исправлять, какие объекты смещать.
3) После прогона в тестере нельзя добавить никакой значок из имеющихся в терминале, стрелку, текстовую метку и т.д.
4) В тестере не работает функция ChartScreenShot().

Как-то рассчитываешь, что то, что давно используешь в МТ4, само собой должно работать и в МТ5. И с удивлением обнаруживаешь - это не так. Slawa обнадежил, что займутся объектами в тестере стратегий, с нетерпением будем ждать следующего релиза с названием "... и улучшение тестера".
 
MetaQuotes Software Corp.:

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера

В пятницу 27 января 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

Terminal: шаблоны и профили графиков перенесены из [каталога данных терминала\Profiles] в [каталог данных терминала\MQL5\Profiles]. Теперь можно легко добавлять шаблоны в хранилище MQL5 Storage и использовать их с любого вашего компьютера.

Меню -> Файл -> Открыть удаленный

 

 
fxsaber:

Меню -> Файл -> Открыть удаленный

 

Опишите подробные шаги для воспроизведения указанной ошибки.

Сходу не воспроизводится
 
Что-то выбор Все символы в истории после выбора конкретного какого-либо символа не работает. Строка меню Все символы постоянно выделена чекбоксом.

Чтобы вновь выбрать в истории все символы, надо переключить режим (например, Сделки -> Позиции -> Сделки.

 
Dmitriy Skub:
Что-то выбор Все символы в истории после выбора конкретного какого-либо символа не работает. Строка меню Все символы постоянно выделена чекбоксом.

Чтобы вновь выбрать в истории все символы, надо переключить режим (например, Сделки -> Позиции -> Сделки.

Исправлено. Исправления будут доступны в следующем билде.
 
Slawa:
Опишите подробные шаги для воспроизведения указанной ошибки.

Сходу не воспроизводится
Похоже, это касается чартов, которые были удалены до обновления на 1525. С ними после обновления такая ошибка. А с уже ново-удаленными - без проблем.
1...91011121314151617181920212223
Новый комментарий