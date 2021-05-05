Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 18

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Andrey Dik:
и нет возможности открыть специфичный для каждого брокера тип счета.
Сейчас многие брокеры запрещают открывать демки из МТ. Требуют регистрацию на их сайте и открытие счёта из личного кабинета. Так-что MQ здесь не при делах.
 

нашел небольшую ошибку

 

справа внизу есть переключение на окно тестера:

  

 

но вот когда в режиме тестера то пишет ToolBox

 

 

975 % это как понимать?


 

 
Vladislav Andruschenko:

нашел небольшую ошибку

справа внизу есть переключение на окно тестера:

но вот когда в режиме тестера то пишет ToolBox

Все верно, так и задумано для быстрого переключения между окнами в один клик.

К сожалению, подавляющее большинство трейдеров даже не в курсе, что в терминале есть тестер торговых стратегий.
 
Renat Fatkhullin:
Все верно, так и задумано для быстрого переключения между окнами в один клик.

К сожалению, подавляющее большинство трейдеров даже не в курсе, что в терминале есть тестер торговых стратегий.

Это да, но там написано ToolBox может быть надо переименовать в более подходящее?  

а я понял. слева тоже написано ToolBox 

я просто привык клацать  ctrl T ctrl R

в мт4 - написано Terminal - как то более понятнее 

 
Vladislav Andruschenko:

975 % это как понимать?

Скорее всего у вас там или кросс курс, который требует доп символы или динамические обращения к другим символам, что вызывает дополнительную скачку данных по запросу.
 

Терминал зависает напрочь, Если поставил оптимизацию и нажал на stop

ничего не помогает, только перезагрузка компа.

 

 

все metatester64 - закрыты
 

Не работает установка набора валютных пар, например мажор или кросс, если в названии валютной пары есть суффикс.

пришлось самому настраивать то что мне нужно.  


 

обнаружил такую ошибку, что она значит:

 

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала


  


bool check=OrderCalcMargin(request.type,request.symbol,request.volume,request.price,margin);
   Print(GetLastError());
   if(margin<=AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)  )
     {
      if(SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE)!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
        {
         bool sender=OrderSend(request,result);
        }
      else Print(sy+" SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED");
     }
   else Print("Not Enought Free Margin , margincheck="+margin+" ACCOUNT_FREEMARGIN="+AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)+" request.volume="+request.volume);

 

2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53   OPEN DEAL sy=EURUSD op=0 ll=0.01 sl=0 tp=0 coomment=Averager Num1 SYMBOL_FILLING_MODE=1 SYMBOL_TRADE_EXEMODE=1 SYMBOL_EXPIRATION_MODE=15 SYMBOL_TRADE_MODE=4 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL=0 SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL=0 SYMBOL_ORDER_MODE=63 SYMBOL_START_TIME=0 SYMBOL_EXPIRATION_TIME=0 SYMBOL_SPREAD=0 SYMBOL_SESSION_DEALS=0
2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53   4002
2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53   Not Enought Free Margin , margincheck=1.797693134862316e+308 ACCOUNT_FREEMARGIN=9997.5 request.volume=0.01
2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53   Result ERROR= 0 symbol EURUSD volume 0.01 action 1 tp 0.0 sl 0.0 type 0 price 0.0   The operation completed successfully


 

Это происходит только на сервере Метаквотс Демо Hedge
 
Vladislav Andruschenko:

обнаружил такую ошибку, что она значит:

 

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала


  


bool check=OrderCalcMargin(request.type,request.symbol,request.volume,request.price,margin);
   Print(GetLastError());
   if(margin<=AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)  )
     {
      if(SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE)!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
        {
         bool sender=OrderSend(request,result);
        }
Кто ж его знает?  Почему вы не даете явного приведения типа?

      if(((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE))!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
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