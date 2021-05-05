Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 18
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и нет возможности открыть специфичный для каждого брокера тип счета.
нашел небольшую ошибку
справа внизу есть переключение на окно тестера:
но вот когда в режиме тестера то пишет ToolBox
975 % это как понимать?
нашел небольшую ошибку
справа внизу есть переключение на окно тестера:
но вот когда в режиме тестера то пишет ToolBox
К сожалению, подавляющее большинство трейдеров даже не в курсе, что в терминале есть тестер торговых стратегий.
Все верно, так и задумано для быстрого переключения между окнами в один клик.
К сожалению, подавляющее большинство трейдеров даже не в курсе, что в терминале есть тестер торговых стратегий.
Это да, но там написано ToolBox может быть надо переименовать в более подходящее?
а я понял. слева тоже написано ToolBox
я просто привык клацать ctrl T ctrl R
в мт4 - написано Terminal - как то более понятнее
975 % это как понимать?
Терминал зависает напрочь, Если поставил оптимизацию и нажал на stop
ничего не помогает, только перезагрузка компа.
Не работает установка набора валютных пар, например мажор или кросс, если в названии валютной пары есть суффикс.
пришлось самому настраивать то что мне нужно.
обнаружил такую ошибку, что она значит:
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
4002
Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала
bool check=OrderCalcMargin(request.type,request.symbol,request.volume,request.price,margin);
Print(GetLastError());
if(margin<=AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) )
{
if(SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE)!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
{
bool sender=OrderSend(request,result);
}
else Print(sy+" SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED");
}
else Print("Not Enought Free Margin , margincheck="+margin+" ACCOUNT_FREEMARGIN="+AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)+" request.volume="+request.volume);
2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53 4002
2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53 Not Enought Free Margin , margincheck=1.797693134862316e+308 ACCOUNT_FREEMARGIN=9997.5 request.volume=0.01
2017.02.12 17:27:21.674 2017.01.02 00:00:53 Result ERROR= 0 symbol EURUSD volume 0.01 action 1 tp 0.0 sl 0.0 type 0 price 0.0 The operation completed successfully
Это происходит только на сервере Метаквотс Демо Hedge
обнаружил такую ошибку, что она значит:
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
4002
Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала
bool check=OrderCalcMargin(request.type,request.symbol,request.volume,request.price,margin);
Print(GetLastError());
if(margin<=AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) )
{
if(SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE)!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
{
bool sender=OrderSend(request,result);
}
if(((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE))!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)