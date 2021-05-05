Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 20

Новый комментарий
 
fxsaber:

Спасибо. Вроде, месяц назад еще было иначе.

...

Нет. И раньше так было. Очистка вкладок "Эксперты" и "Журнал" позволяет оценивать текущие сообщения и не запутаться в каше из более ранних. Например были запуски нескольких советников и после каждого были записи во вкладках "Эксперты" и "Журнал". А теперь Вы запускаете последнего эксперта и Вам нужно оценивать сообщения именно по этому последнему советнику (при этом предыдущие записи Вам будут только мешать). В таком случае помогает очистка вкладок.
 
fxsaber:

Спасибо. Вроде, месяц назад еще было иначе.

Только сейчас прочел Ваш разговор. 

И месяц, и год назад было именно так. В визуализаторе есть возможность только очистить поле журнала, а в тестере только удалить сегодняшний лог файл вместе с очисткой поля журнала.
 
Владимир, Алексей, спасибо.
 

Проблема с пропаданием объектов OBJ_LABEL  на графиках МТ5 терминала. 

На мт4 такого эффекта нет.

Эта проблема была раньше и в предыдущих билдах.

Чаще на загруженном компе, когда все начинает тормозить. либо часто на ВПС.  

Описание проблемы:

Объекты с графика периодически пропадают, и больше не отображаются.

 Код установки лейбла:

void LabelCreat(string namelabel,
                int Xdist,
                int Ydist,
                string Text,
                int size=10,
                color colorr=C'45,159,201')
  {

   if(IsTestingUNI() && !IsVisualModeUNI())return;
   if(IsOptimizationUNI() )return;
   if(ObjectFind(0,namelabel)<0)
     {
      ObjectCreate(0,namelabel,OBJ_LABEL,0,100,100);
      ObjectSetString(0,namelabel,OBJPROP_FONT,"Times New Roman");
      ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_READONLY,false); // иначе нажать на нее нельзя
      ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_ZORDER,999); // иначе нажать на нее нельзя

     }
   ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_COLOR,colorr);
   ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_FONTSIZE,size);
   ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_XDISTANCE,Xdist);
   ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_YDISTANCE,Ydist);
   ObjectSetString(0,namelabel,OBJPROP_TEXT,Text);

  }

 

Т.е. если объект существует - он просто меняет координаты и ставит текст.

Если нет объекта - он его создает.

 

Картинка как это на графике:

 

 

Все исчезнувшие объекты - есть в списке объектов. Но их нет на графике, просто исчезли.

 

Помогает только - когда удаляешь все объекты и рисуешь заново. Но это потребление ресурсов и времени.

Кстати с картинками (bmp) такой проблемы нет. и с кнопками также нет. 

Только с текстовыми метками. OBJ_LABEL 

 

 Как видно из списка, все лейблы должны быть на графике:

 

 

 при деинициализации пишет 

2017.02.15 11:30:46.113 Abnormal termination

 

После перегрузки эксперта все появляется нормально.  

 

 

Что не так?  

 
Vladislav Andruschenko:

...

Что не так?  

Может они за фоном панели? Попробуйте для проверки удалить вручную из списка объектов фон панели.
 
Anatoli Kazharski:
Может они за фоном панели? Попробуйте для проверки удалить вручную из списка объектов фон панели.

пробовал. именно это я и думал первоначально. но нет, и за фоном их нет :-(

 

проблема начинается когда начинаются тормоза.

Хотя иногда просто свернул терминал - развернул - и такой трабл.

Случается только загруженности.

На втором компе - где все быстро работает - таких глюков не было.

на ВПС - очень часто 

 
Vladislav Andruschenko:

пробовал. именно это я и думал первоначально. но нет, и за фоном их нет :-(

Какое общее количество графических объектов на графике?
 
Anatoli Kazharski:
Какое общее количество графических объектов на графике?

их очень много. В том числе сделки, события с календаря. 

Мое рисование это примерно 100 объектов. все остальное больше 5 000  

 
Vladislav Andruschenko:

их очень много. В том числе сделки, события с календаря. 

Мое рисование это примерно 100 объектов. все остальное больше 5 000  

Нужно попробовать локализовать проблему. Возникает ли она, если общее количество объектов меньше.

Можно попробовать отключить показ всех других граф.объектов кроме тех, которые относятся к панели и понаблюдать за результатами в таком режиме.

 
Anatoli Kazharski:

Нужно попробовать локализовать проблему. Возникает ли она, если общее количество объектов меньше.

Можно попробовать отключить показ всех других граф.объектов кроме тех, которые относятся к панели и понаблюдать за результатами в таком режиме.

нет.

раньше пол года назад год была такая же проблема. тогда объектов на графике было очень мало, и все равно они периодически пропадали.  

я писал уже об этой проблеме раньше.

но так решения и не нашел.

:-( 

1...1314151617181920212223
Новый комментарий