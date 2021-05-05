Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 20
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Спасибо. Вроде, месяц назад еще было иначе.
...
Спасибо. Вроде, месяц назад еще было иначе.
Только сейчас прочел Ваш разговор.
Проблема с пропаданием объектов OBJ_LABEL на графиках МТ5 терминала.
На мт4 такого эффекта нет.
Эта проблема была раньше и в предыдущих билдах.
Чаще на загруженном компе, когда все начинает тормозить. либо часто на ВПС.
Описание проблемы:
Объекты с графика периодически пропадают, и больше не отображаются.
Код установки лейбла:
int Xdist,
int Ydist,
string Text,
int size=10,
color colorr=C'45,159,201')
{
if(IsTestingUNI() && !IsVisualModeUNI())return;
if(IsOptimizationUNI() )return;
if(ObjectFind(0,namelabel)<0)
{
ObjectCreate(0,namelabel,OBJ_LABEL,0,100,100);
ObjectSetString(0,namelabel,OBJPROP_FONT,"Times New Roman");
ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_READONLY,false); // иначе нажать на нее нельзя
ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_ZORDER,999); // иначе нажать на нее нельзя
}
ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_COLOR,colorr);
ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_FONTSIZE,size);
ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_XDISTANCE,Xdist);
ObjectSetInteger(0,namelabel,OBJPROP_YDISTANCE,Ydist);
ObjectSetString(0,namelabel,OBJPROP_TEXT,Text);
}
Т.е. если объект существует - он просто меняет координаты и ставит текст.
Если нет объекта - он его создает.
Картинка как это на графике:
Все исчезнувшие объекты - есть в списке объектов. Но их нет на графике, просто исчезли.
Помогает только - когда удаляешь все объекты и рисуешь заново. Но это потребление ресурсов и времени.
Кстати с картинками (bmp) такой проблемы нет. и с кнопками также нет.
Только с текстовыми метками. OBJ_LABEL
Как видно из списка, все лейблы должны быть на графике:
при деинициализации пишет
2017.02.15 11:30:46.113 Abnormal termination
После перегрузки эксперта все появляется нормально.
Что не так?
...
Что не так?
Может они за фоном панели? Попробуйте для проверки удалить вручную из списка объектов фон панели.
пробовал. именно это я и думал первоначально. но нет, и за фоном их нет :-(
проблема начинается когда начинаются тормоза.
Хотя иногда просто свернул терминал - развернул - и такой трабл.
Случается только загруженности.
На втором компе - где все быстро работает - таких глюков не было.
на ВПС - очень часто
пробовал. именно это я и думал первоначально. но нет, и за фоном их нет :-(
Какое общее количество графических объектов на графике?
их очень много. В том числе сделки, события с календаря.
Мое рисование это примерно 100 объектов. все остальное больше 5 000
их очень много. В том числе сделки, события с календаря.
Мое рисование это примерно 100 объектов. все остальное больше 5 000
Нужно попробовать локализовать проблему. Возникает ли она, если общее количество объектов меньше.
Можно попробовать отключить показ всех других граф.объектов кроме тех, которые относятся к панели и понаблюдать за результатами в таком режиме.
Нужно попробовать локализовать проблему. Возникает ли она, если общее количество объектов меньше.
Можно попробовать отключить показ всех других граф.объектов кроме тех, которые относятся к панели и понаблюдать за результатами в таком режиме.
нет.
раньше пол года назад год была такая же проблема. тогда объектов на графике было очень мало, и все равно они периодически пропадали.
я писал уже об этой проблеме раньше.
но так решения и не нашел.
:-(