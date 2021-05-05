Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 12

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Alexey Volchanskiy:

А из календаря можно как-то вынуть данные программно? Флажки в списке объектов не отображаются

Средствами mql5, насколько я знаю, нет. При нажатии на кнопку "Все" - будут отображаться. И через mql5 тоже должны быть видны.
 
Alexey Kozitsyn:
Средствами mql5, насколько я знаю, нет. При нажатии на кнопку "Все" - будут отображаться. И через mql5 тоже должны быть видны.
можно
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Yuriy Zaytsev:
можно
С чего начинать?
 
Alexey Kozitsyn:
С чего начинать?
API , Алексей , предвижу скажешь , это не средства MQL5.  Но почему то считаю,  раз в язык встроили возможность вызывать DLL, это тоже можно назвать средством.
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Yuriy Zaytsev:
API , Алексей , предвижу скажешь , это не средства MQL5 ,
Угу... без длл?
 
Alexey Kozitsyn:
Угу... без длл?
пока писал , уже знал -  спросишь как без DLL
второй способ , это работа с  функциями  Object...  , которые могут обнаружить новость на графике.

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Yuriy Zaytsev:
пока писал , уже знал -  спросишь как без DLL
второй способ , это работа с  функциями  Object...  , которые могут обнаружить новость на графике.
Дак я уже предложил этот метод: https://www.mql5.com/ru/forum/168237/page11#comment_4049863
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера В пятницу 27 января 2017 года будет опубли...
 
Alexey Kozitsyn:
Дак я уже предложил этот метод: https://www.mql5.com/ru/forum/168237/page11#comment_4049863
Великолепный метод, он кому то не нравится ? Вообще очень ЖАЛЬ, что в языке нет штатных функций чтения новостей.
 
Alexey Volchanskiy:

А из календаря можно как-то вынуть данные программно? Флажки в списке объектов не отображаются

 

Читая через API содержимое окна новостного. Это будет сложно конечно!

и второй способ организовать выгрузку и затем просто через парсинг

 
Alexey Kozitsyn:
Средствами mql5, насколько я знаю, нет. При нажатии на кнопку "Все" - будут отображаться. И через mql5 тоже должны быть видны.
Да, что-то тормознул с утра )) С объектами можно, вопрос снят
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