Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 12
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А из календаря можно как-то вынуть данные программно? Флажки в списке объектов не отображаются
Средствами mql5, насколько я знаю, нет. При нажатии на кнопку "Все" - будут отображаться. И через mql5 тоже должны быть видны.
можно
С чего начинать?
API , Алексей , предвижу скажешь , это не средства MQL5 ,
Угу... без длл?
второй способ , это работа с функциями Object... , которые могут обнаружить новость на графике.
пока писал , уже знал - спросишь как без DLL
второй способ , это работа с функциями Object... , которые могут обнаружить новость на графике.
Дак я уже предложил этот метод: https://www.mql5.com/ru/forum/168237/page11#comment_4049863
А из календаря можно как-то вынуть данные программно? Флажки в списке объектов не отображаются
и второй способ организовать выгрузку и затем просто через парсинг
Средствами mql5, насколько я знаю, нет. При нажатии на кнопку "Все" - будут отображаться. И через mql5 тоже должны быть видны.