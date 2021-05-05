Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 8
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Если не просили, тогда какие претензии к дополнительному типу отчета?
Не нравится, не включайте позиционную историю, а продолжайте использовать 3 штатных детальных отчета. Мы добавили 4 тип отображения свернутых позиций для тех, кому именно он нужен.
Если не просили, тогда какие претензии к дополнительному типу отчета?
Не нравится, не включайте позиционную историю, а продолжайте использовать 3 штатных детальных отчета. Мы добавили 4 тип отображения свернутых позиций для тех, кому именно он нужен.
Претензии к намеренному вводу в заблуждение этой фразой
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
MetaQuotes Software Corp., 2017.01.26 21:25
Претензии к намеренному вводу в заблуждение этой фразойНе было бы ее, не тратил бы время на эту ветку, искренне полагая, что увидел баг и помощью разобраться в конструктивном ключе.
Классический гон с вашей стороны.
Основан на вашей странной позиции, что вы имеете право на юридически и технически идеальный мир. Причем в вашей интерпретации.
Классический гон с вашей стороны.
Это флуд.
Вы признали, что не соответствует MT4, что не вяжется с заявлением в первом посте этой ветке.
Это флуд.
Вы признали, что не соответствует MT4, что не вяжется с заявлением в первом посте этой ветке.
Отдохните. Дальше по возрастающей пойдет.
Почему просто нельзя было признать свою фактическую ошибку(уточнить допущение расхождения в представлении данных, которое не оказывает существенного влияния - на Ваш взгляд) - с каждым бывает - соответствие 100% отсутствует - факт.
Почему игнорируются мои вопросы и предложения в этой ветке?
А зачем рисовать график трендовыми линиями? Самый простой способ нарисовать график - через индикатор. Там можно и барами и свечами нарисовать. И будет это без создания кучи графических объектов! А самое главное - чтобы написать код такого индикатора не нужно много времени.
Гистограммой можно нарисовать свечу, но не бар, в баре больше одного элемента. Или Я что-то упустил?
Гистогаммой можно нарисовать свечу, но не бар, в баре больше одного элемента. Или Я что-то упустил?
Можно нарисовать бар - как бар, но не графический объект, а представление индикатора. Прочитайте здесь про DRAW_BARS, DRAW_CANDLES.
Спасибо, это актуально для пятёрки, в четвёртом этого нет, поэтому останется на тренд-линиях.
Чего нет?! Представления индикатора в виде баров и свечей?
Добавлено:
Похоже реально нет. Печаль, конечно. Тогда можно через гистограмму и стрелки почти тоже самое сделать.