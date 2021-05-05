Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 15
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Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.
Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.
Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
А вот это уже интересно! Особенно история, что позволит тестировать новостные советники без костылей, штатно.
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.
Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
+500
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.
Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.
Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
А пока добавьте пожалуйста в метки events данные о важности новости, это же нетрудно, я думаю. Пусть будет синица в руках )
У меня проблема возникает с синхронизацией времени календаря и котировками(самодельные данные из файла). В календаре время бывает одно и без сдвигов на зимнее время это нужно учитывать.
Новости с тремя звездами оказывают значительные влияние на котировки, все что меньше в основном практически никак не изменяет ценовой ряд.
Спасибо за сообщение.
Причина "раздувания" EX5 при использовании ресурсных переменных установлена - исправим
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
В пятницу 27 января 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения: