Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 15

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Быстрое сохранение версий настроек параметров тестера оказалось реально удобной штукой, спасибо.
 
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.

Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
 
Renat Fatkhullin:
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.

Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
А вот это уже интересно! Особенно история, что позволит тестировать новостные советники без костылей, штатно.
 
Renat Fatkhullin:
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.

Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
Artyom Trishkin:
А вот это уже интересно! Особенно история, что позволит тестировать новостные советники без костылей, штатно.
Шикарно будет!
 
Renat Fatkhullin:
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.

Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.

+500 

 
Renat Fatkhullin:
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.

Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.
Класс!
 
Renat Fatkhullin:
Мы скоро выпустим полностью новый собственный сервис Economic Calendar с историей значений.

Как включим его в терминал штатно, дадим доступ из MQL5. Скорее всего даже к истории значений календаря в тестере торговых стратегий.

А пока добавьте пожалуйста в метки events данные о важности новости, это же нетрудно, я думаю. Пусть будет синица в руках )

 ыыы

 

У меня проблема возникает с синхронизацией времени календаря и котировками(самодельные данные из файла). В календаре время бывает одно и без сдвигов на зимнее время это нужно учитывать.

Новости с тремя звездами оказывают значительные влияние на котировки,  все что меньше в основном практически никак не изменяет ценовой ряд.

 
Ilyas:
Спасибо за сообщение.

Причина "раздувания" EX5 при использовании ресурсных переменных установлена - исправим
Премного благодарен! Если эта причина будет устранена я буду очень счастлив :) 
 
MetaQuotes Software Corp.:

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера

В пятницу 27 января 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Добавлено представление торговой истории в виде позиций. Терминал собирает данные по сделкам, относящимся к позиции (открытие, наращивание, частичное и полное закрытие), и группирует эти данные в единую запись, где можно сразу посмотреть:

    • Время открытия и закрытия позиции, определяемое по первой и последней сделке соответственно
    • Объем позиции; если позиция закрыта частично, показывается закрытый объем и исходный объем
    • Средневзвешенную цену открытия и цену закрытия позиции
    • Суммарный финансовый результат по сделкам, относящимся к позиции

А стопов и тейков тут нету и не будут? Или всё-же в перспективе добавят?
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