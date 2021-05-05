Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 17

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Andy:
Почему в Истории при выборе представления в виде Позиции не показывает Тип сделки - sell или buy, хотя на картинке в описании новой версии он есть?
В предыдущем билде был тип.
 
пропал куда-то
 
Sergey Kudryavtsev:

Здравствуйте,

у меня в этой версии происходит следующее, что встречается регулярно.

Включаю отладку по историческим данным (Ctrl-F5).

Если в Strategy Tester Visualization начинаю переключать вкладки Журнал, Торговля, то тестирование где-то в будущем заканчивается с ошибкой

OnTick critical error.

Я тестирую с точками остановки и вроде бы стабильно вылетает после срабатывания точки остановки, дальнейшего запуска и дальнейших манипуляций. 

Вот сам блок:

void OnTick()
{
   // prevtime[i]=время последнего обработанного бара i-го эксперта
   int i;
  
   MqlRates history[];
   ArraySetAsSeries(history, true);
  
   for (i=0; i<NumberOfExperts; i++)
   {
      if (CopyRates(Symbol(), TF[i], 0, 2, history)<2) {Print("Ошибка в OnTick() при вызове CopyRates, новые данные не обрабатываются"); continue;}
      if (prevtime[i]==history[1].time) cl1[i].TickAdd(history[0].close, history[0].time);
      else {cl1[i].CurrentRenko(prevtime[i]); cl1[i].TickAdd(history[0].close, history[0].time);}
   }   

 

Теперь добавил к блоку строчку (перед циклом)

 ArrayResize(history, 2);

Случается то же самое, но теперь пишется: stopped by user.

 

 

Сейчас постоянно вылетает.  

Может быть надо в рабочий день (брокер Открытие, демо-счёт), в понедельник посмотрю :).

Такая же ерунда

При отладке по историческим данным (Ctrl-F5) внезапно вылетает по "stopped by user."

 

EK      0       11:11:01.079    LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1)   2017.01.02 00:00:30   TimeCurrent=2017.01.02 00:00:30 Events[4].TimN=2017.01.02 11:00:00 CurN=EUR VolN=2 EveN=Manufacturing PMI (Dec)
JP      0       11:11:21.775    LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1)   2017.01.02 07:21:00   BUYiNG GRiD (New search) OP_BUY#0
ED      0       11:11:26.652    LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1)   2017.01.02 09:14:00   SELLiNG GRiD (New search) OP_SELL#1
EK      3       11:13:18.393    Tester  stopped by user
RD      0       11:13:18.394    Tester  final balance 3000.00 USD
KS      0       11:13:18.394    Tester  OnTester result 0
NK      0       11:13:18.394    LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1)   2017.01.02 12:18:31   Deinit reason >> Expert H_Man_LN1-004.101.mqh has been removed from chart.
EE      0       11:13:18.399    Tester  EURUSD,M1: 22516 ticks, 735 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.079. Test passed in 0:02:14.437 (including ticks preprocessing 0:00:00.234).
HO      0       11:13:18.399    Tester  EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:02:14.516 (including 0:00:00.079 for history data synchronization)
NS      0       11:13:18.399    Tester  22517 total ticks for all symbols
IF      0       11:13:18.399    Tester  EURUSD: generate 3779683 ticks in 0:00:00.234, passed to tester 28041 ticks
JF      0       11:13:18.470    Tester  400 Mb memory used including 23 Mb of history data, 128 Mb of tick data
PR      0       11:13:18.470    Tester  log file "C:\MT5\765438\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20170208.log" written

Говорит, что эксперт удалён с чарта, но я этого не делал!

 При этом при тестировании с визуализацией, но без отладчика подобных ситуаций не происходит.

 
ALT+G не работает в Metaeditor на макросах.
 
fxsaber:
ALT+G не работает в Metaeditor на макросах.

Никогда раньше не пользовался - сейчас попробовал - работает (иногда со 2-го раза). Не работает только если курсор перед открывающей скобкой

 
A100:

Никогда раньше не пользовался - сейчас попробовал - работает (иногда со 2-го раза). Не работает только если курсор перед открывающей скобкой

В этом файле навести на WHILE и нажать ALT+G.
 
fxsaber:
В этом файле навести на WHILE и нажать ALT+G.

Да, не работает

#define MACRO( x )      Print( x );
void f()
{
        MACRO( 5 ) //не работает переход
}
#undef MACRO
 
Когда из терминала открываешь новый демо-счет, сначала появляется список торговых серверов. Этот список невозможно отсортировать по колонкам.
 
fxsaber:
Когда из терминала открываешь новый демо-счет, сначала появляется список торговых серверов. Этот список невозможно отсортировать по колонкам.
и нет возможности открыть специфичный для каждого брокера тип счета.
 

Здравствуйте,

не могу понять где ошибка. Мне кажется переключение счетов с 5 на 4 знак - появляется ошибка.

Имею терминал 1525. от Р..б...

Начал тестировать на всех реальных тиках - сделок нет.

Брокер 5 значный, котировки должны быть 5 значные, что подтверждает например реал график:

 

 

 

Захожу в тестер. Выбираю тестирование на основе реальных тиков.  - но тут все цены скруглены до 4 знака. почему?

 

 

такое поведение было раньше на реальных графиках. Когда менял поочередно 4 значный счет на 5 значный счет. Иногда происходил глюк, и все цены на графике округлялись "не туда"

Сейчас такое поведение вижу в тестере.

 

 

Переключился на Метаквотс Демо 5 значный - все котировки в норме.

Может ли быть что такова история у брокера? реальная тиковая?  

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