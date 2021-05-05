Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 17
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Почему в Истории при выборе представления в виде Позиции не показывает Тип сделки - sell или buy, хотя на картинке в описании новой версии он есть?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера
fxsaber, 2017.01.27 19:20
Посмотрел новую фишку MT4-истории - сыро (1513).
Здравствуйте,
у меня в этой версии происходит следующее, что встречается регулярно.
Включаю отладку по историческим данным (Ctrl-F5).
Если в Strategy Tester Visualization начинаю переключать вкладки Журнал, Торговля, то тестирование где-то в будущем заканчивается с ошибкой
OnTick critical error.
Я тестирую с точками остановки и вроде бы стабильно вылетает после срабатывания точки остановки, дальнейшего запуска и дальнейших манипуляций.
Вот сам блок:
void OnTick()
{
// prevtime[i]=время последнего обработанного бара i-го эксперта
int i;
MqlRates history[];
ArraySetAsSeries(history, true);
for (i=0; i<NumberOfExperts; i++)
{
if (CopyRates(Symbol(), TF[i], 0, 2, history)<2) {Print("Ошибка в OnTick() при вызове CopyRates, новые данные не обрабатываются"); continue;}
if (prevtime[i]==history[1].time) cl1[i].TickAdd(history[0].close, history[0].time);
else {cl1[i].CurrentRenko(prevtime[i]); cl1[i].TickAdd(history[0].close, history[0].time);}
}
}
Теперь добавил к блоку строчку (перед циклом)
ArrayResize(history, 2);
Случается то же самое, но теперь пишется: stopped by user.
Сейчас постоянно вылетает.
Может быть надо в рабочий день (брокер Открытие, демо-счёт), в понедельник посмотрю :).
Такая же ерунда
При отладке по историческим данным (Ctrl-F5) внезапно вылетает по "stopped by user."
JP 0 11:11:21.775 LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1) 2017.01.02 07:21:00 BUYiNG GRiD (New search) OP_BUY#0
ED 0 11:11:26.652 LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1) 2017.01.02 09:14:00 SELLiNG GRiD (New search) OP_SELL#1
EK 3 11:13:18.393 Tester stopped by user
RD 0 11:13:18.394 Tester final balance 3000.00 USD
KS 0 11:13:18.394 Tester OnTester result 0
NK 0 11:13:18.394 LibreNetka v4.101 (EURUSD,M1) 2017.01.02 12:18:31 Deinit reason >> Expert H_Man_LN1-004.101.mqh has been removed from chart.
EE 0 11:13:18.399 Tester EURUSD,M1: 22516 ticks, 735 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.079. Test passed in 0:02:14.437 (including ticks preprocessing 0:00:00.234).
HO 0 11:13:18.399 Tester EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:02:14.516 (including 0:00:00.079 for history data synchronization)
NS 0 11:13:18.399 Tester 22517 total ticks for all symbols
IF 0 11:13:18.399 Tester EURUSD: generate 3779683 ticks in 0:00:00.234, passed to tester 28041 ticks
JF 0 11:13:18.470 Tester 400 Mb memory used including 23 Mb of history data, 128 Mb of tick data
PR 0 11:13:18.470 Tester log file "C:\MT5\765438\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20170208.log" written
Говорит, что эксперт удалён с чарта, но я этого не делал!
При этом при тестировании с визуализацией, но без отладчика подобных ситуаций не происходит.
ALT+G не работает в Metaeditor на макросах.
Никогда раньше не пользовался - сейчас попробовал - работает (иногда со 2-го раза). Не работает только если курсор перед открывающей скобкой
Никогда раньше не пользовался - сейчас попробовал - работает (иногда со 2-го раза). Не работает только если курсор перед открывающей скобкой
В этом файле навести на WHILE и нажать ALT+G.
Да, не работает
void f()
{
MACRO( 5 ) //не работает переход
}
#undef MACRO
Когда из терминала открываешь новый демо-счет, сначала появляется список торговых серверов. Этот список невозможно отсортировать по колонкам.
Здравствуйте,
не могу понять где ошибка. Мне кажется переключение счетов с 5 на 4 знак - появляется ошибка.
Имею терминал 1525. от Р..б...
Начал тестировать на всех реальных тиках - сделок нет.
Брокер 5 значный, котировки должны быть 5 значные, что подтверждает например реал график:
Захожу в тестер. Выбираю тестирование на основе реальных тиков. - но тут все цены скруглены до 4 знака. почему?
такое поведение было раньше на реальных графиках. Когда менял поочередно 4 значный счет на 5 значный счет. Иногда происходил глюк, и все цены на графике округлялись "не туда"
Сейчас такое поведение вижу в тестере.
Переключился на Метаквотс Демо 5 значный - все котировки в норме.
Может ли быть что такова история у брокера? реальная тиковая?