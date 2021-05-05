Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 3

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o_O:

что конкретно не работает?

ткните пальцем где дОлжно

На скрине должно быть три позиции.
 
Vitaly Muzichenko:

Rashid, а можно когда-нибудь добавить пункт №25 и в нём написать: "Теперь можно выделять, и нормально писать программы, а не как в win-блокноте 1995 года"

Спасибо! 

Что нас не убивает, делает сильнее ))
Alexey Volchanskiy:

Кстати, возможно, многие не знают одной хорошей фишки редактора, сам недавно наткнулся случайно.

Если открытый в редакторе файл изменить внешней программой, например, редактором VS и записать его в нем, то он автоматически измениться и в редакторе МТ5! VS тоже такие внешние изменения обнаруживает, но по умолчанию переспрашивает, принять изменения или нет.

То есть можно редактировать проект одновремено в МТ5 и VS и он будет синхронизирован. 

В редакторе МТ4 такая фишка тоже появилась в последнем декабрьском билде.

Там что остроты вопроса с редактором больше не существует (для меня по крайней мере).

Эта фишка уже давно, точно не с билда в декабре 2016, я и до этого держал параллельно открытыми Notepad++ и MetaEditor, чтобы в одном писать код, в другом компилировать. Одним MetaEditor пользоваться проблемно, только если "Hello world" писать, тогда самое то.
 
Sergey Basov:
Одним MetaEditor пользоваться проблемно, только если "Hello world" писать, то самое то.
Ни на чем, кроме ME, не программил, поэтому могли бы раскрыть проблемность пользования?
 
fxsaber:
Ни на чем, кроме ME, не программил, поэтому могли бы раскрыть проблемность пользования?
Ну так вот-же раскрыто. В МЕ нужно всё искать глазами, в нормальных редакторах - ищет редактор.
 
fxsaber:
Ни на чем, кроме ME, не программил, поэтому могли бы раскрыть проблемность пользования?

У меня времени больше уходит на написание кода и проверку того, что написал. Неудобства раздражают. В итоге больше курить ходишь, чем код пишешь ))

Хотя на любителя, кому то и linux и только с редактором vi по кайфу.

А пожелания к ME уже не раз на форуме появлялись, как по шаблону обычно были.
 
Друзья, не хочу выпендриватся, но готов поспорить здесь с кем угодно, что написал в Metaeditor кода больше, чем кто либо здесь. Возможно, столько же сколько все вместе взятые. Почему за все это время у меня не возникло ни одной претензии?  Все что есть, и так как есть, меня полностью устраивало.

Даже в голову не приходило какое то недовольство редактором.


Просто странно...)

Иногда, некоторые вещи делал в Notepad++, но редко.
 

Господа разработчики, раскройте тайну)

Есть две версии МТ, берём одинаковый графический объект - трендовая линия, набрасываем её на график  "рисовать как фон".

В итоге получаем на мт4 нормальный вид - рисует как положено, сверху вертикальной сетки и разделителей периодов, но под графиком, а вот в мт5 сетка и разделители рисуется поверх линии, и от линии видны одни огрызки.

 

Как это можно побороть не отключая сетку и разделители периодов?

Спасибо! 

 
Реter Konow:
Друзья, не хочу выпендриватся, но готов поспорить здесь с кем угодно, что написал в Metaeditor кода больше, чем кто либо здесь. Возможно, столько же сколько все вместе взятые. Почему за все это время у меня не возникло ни одной претензии?  Все что есть, и так как есть, меня полностью устраивало.

Даже в голову не приходило какое то недовольство редактором.


Просто странно...)
Народ избалованный стал (за последние 10-20 лет), особенно кто начал с Visual Studio. Если бы я ни разу не открывал до MetaEditor хотя бы Notepad++, а тем более Visual Studio, так же бы думал.
 
Sergey Basov:
Народ избалованный стал (за последние 10-20 лет), особенно кто начал с Visual Studio. Если бы я ни разу не открывал до MetaEditor хотя бы Notepad++, а тем более Visual Studio, так же бы думал.
Возможно, так и есть. Хотя я в Visual Studio тоже писал, и использовал folding, но сказать что это прям так уж нужно... На практике он не очень то много помогал. 

Просто если большой код, лучше дробить программу на файлы. Я так думаю. Хотя в пределах 1000 строк можно спокойно ориентироватся. Есть же список наименований функций.
 
Vitaly Muzichenko:

Есть две версии МТ, берём одинаковый графический объект - трендовая линия, набрасываем её на график  "рисовать как фон".

Как это можно побороть не отключая сетку и разделители периодов?


Снимите галку "рисовать как фон". Видимо, в МТ5 это стандартное поведение. Тут на 5-й картинке порядок наложения слоев нарисован.
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