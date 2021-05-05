Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 3
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что конкретно не работает?
ткните пальцем где дОлжно
Rashid, а можно когда-нибудь добавить пункт №25 и в нём написать: "Теперь можно выделять, и нормально писать программы, а не как в win-блокноте 1995 года"
Спасибо!
Кстати, возможно, многие не знают одной хорошей фишки редактора, сам недавно наткнулся случайно.
Если открытый в редакторе файл изменить внешней программой, например, редактором VS и записать его в нем, то он автоматически измениться и в редакторе МТ5! VS тоже такие внешние изменения обнаруживает, но по умолчанию переспрашивает, принять изменения или нет.
То есть можно редактировать проект одновремено в МТ5 и VS и он будет синхронизирован.
В редакторе МТ4 такая фишка тоже появилась в последнем декабрьском билде.
Там что остроты вопроса с редактором больше не существует (для меня по крайней мере).
Одним MetaEditor пользоваться проблемно, только если "Hello world" писать, то самое то.
Ни на чем, кроме ME, не программил, поэтому могли бы раскрыть проблемность пользования?
Ни на чем, кроме ME, не программил, поэтому могли бы раскрыть проблемность пользования?
У меня времени больше уходит на написание кода и проверку того, что написал. Неудобства раздражают. В итоге больше курить ходишь, чем код пишешь ))
Хотя на любителя, кому то и linux и только с редактором vi по кайфу.А пожелания к ME уже не раз на форуме появлялись, как по шаблону обычно были.
Господа разработчики, раскройте тайну)
Есть две версии МТ, берём одинаковый графический объект - трендовая линия, набрасываем её на график "рисовать как фон".
В итоге получаем на мт4 нормальный вид - рисует как положено, сверху вертикальной сетки и разделителей периодов, но под графиком, а вот в мт5 сетка и разделители рисуется поверх линии, и от линии видны одни огрызки.
Как это можно побороть не отключая сетку и разделители периодов?
Спасибо!
Друзья, не хочу выпендриватся, но готов поспорить здесь с кем угодно, что написал в Metaeditor кода больше, чем кто либо здесь. Возможно, столько же сколько все вместе взятые. Почему за все это время у меня не возникло ни одной претензии? Все что есть, и так как есть, меня полностью устраивало.
Народ избалованный стал (за последние 10-20 лет), особенно кто начал с Visual Studio. Если бы я ни разу не открывал до MetaEditor хотя бы Notepad++, а тем более Visual Studio, так же бы думал.
Есть две версии МТ, берём одинаковый графический объект - трендовая линия, набрасываем её на график "рисовать как фон".Как это можно побороть не отключая сетку и разделители периодов?