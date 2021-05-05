Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 14

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Ghenadie Tumco:
Если не ошибаюсь, цвет флажка зависит от важности.
Все же штатная функция для календаря, типа iCalendar, будет удобней.

нет, важня новость и не важная новость одни цветом WhiteSmoke 

 
Marat Sultanov:

Да, без проблем:

Реализовал через скрипт. Скрипт создает бинарный файл размером 1 Мбайт, который выступает в роли ресурса.

В архиве:

1) Исходный код скрипта.

2) Бинарный файл.

3) Скомпилированный файл скрипта. Как вы можете видеть размер составляет, грубо говоря, больше 2 МБайтов. 


Добавлено:

Забавно... я эмпирическим путем понял, что компилятор сжимает бинарные файлы, но если энтропия файла высокая, тогда компилятор расширяет, т.е. эффект обратный :)

Спасибо за сообщение.

Причина "раздувания" EX5 при использовании ресурсных переменных установлена - исправим
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

нет, важня новость и не важная новость одни цветом WhiteSmoke 

Тогда о чем говорит цвет флажка? Их 3:

 

 
Vladislav Andruschenko:

ну как и обычно  и раньше так было.........

А между тем MQ надо добавить важность и все будет тип-топ, это можно добавить в следующем билде.

ыч 

 
Ghenadie Tumco:

Тогда о чем говорит цвет флажка? Их 3:

 

 

 

вот есть важная новость есть неважная:

 

 

цвет одинаковый 

 

 

или вот, от важности вообще цвет не зависит:

 

 

 

цвет это скорее всего значения больше меньше предыдущего!!!! Actual Previos

 
Подскажите, что нужно сделать для того чтобы получать какой либо сигнал после изменения в процентной стоимости валютной пары или акции. к примеру цена меняется на 1% прилетает сообщение об этом.Заранее благодарю 
[Удален]  
Denis Danilov:
Подскажите, что нужно сделать для того чтобы получать какой либо сигнал после изменения в процентной стоимости валютной пары или акции. к примеру цена меняется на 1% прилетает сообщение об этом.Заранее благодарю 

Заходите в терминал, панель "Инструменты", вкладка алерты. Определяете (самостоятельно) цену, по достижении которой должно произойти звуковое уведомление и устанавливаете алерт на эту цену.

Если нужно сообщение на почту/телефон - нужно настроить соответствующим образом терминал.

 
Alexey Kozitsyn:

Заходите в терминал, панель "Инструменты", вкладка алерты. Определяете (самостоятельно) цену, по достижении которой должно произойти звуковое уведомление и устанавливаете алерт на эту цену.

Если нужно сообщение на почту/телефон - нужно настроить соответствующим образом терминал.

Или правый клик на графике - Торговля- Алерт, мне так удобнее
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Или правый клик на графике - Торговля- Алерт, мне так удобнее
Да, так проще.)
 
Ghenadie Tumco:

Скажите пожалуйста, что это? Неудачная попытка терминала открыть новую тему на форуме? o_O

 

Добрый день. Напишите в сервисдеск. Приложите, пожалуйста, логи. Спасибо
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