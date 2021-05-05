Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 14
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нет, важня новость и не важная новость одни цветом WhiteSmoke
Да, без проблем:
Реализовал через скрипт. Скрипт создает бинарный файл размером 1 Мбайт, который выступает в роли ресурса.
В архиве:
1) Исходный код скрипта.
2) Бинарный файл.
3) Скомпилированный файл скрипта. Как вы можете видеть размер составляет, грубо говоря, больше 2 МБайтов.
Добавлено:
Забавно... я эмпирическим путем понял, что компилятор сжимает бинарные файлы, но если энтропия файла высокая, тогда компилятор расширяет, т.е. эффект обратный :)
Причина "раздувания" EX5 при использовании ресурсных переменных установлена - исправим
нет, важня новость и не важная новость одни цветом WhiteSmoke
Тогда о чем говорит цвет флажка? Их 3:
ну как и обычно и раньше так было.........
А между тем MQ надо добавить важность и все будет тип-топ, это можно добавить в следующем билде.
Тогда о чем говорит цвет флажка? Их 3:
вот есть важная новость есть неважная:
цвет одинаковый
или вот, от важности вообще цвет не зависит:
цвет это скорее всего значения больше меньше предыдущего!!!! Actual Previos
Подскажите, что нужно сделать для того чтобы получать какой либо сигнал после изменения в процентной стоимости валютной пары или акции. к примеру цена меняется на 1% прилетает сообщение об этом.Заранее благодарю
Заходите в терминал, панель "Инструменты", вкладка алерты. Определяете (самостоятельно) цену, по достижении которой должно произойти звуковое уведомление и устанавливаете алерт на эту цену.
Если нужно сообщение на почту/телефон - нужно настроить соответствующим образом терминал.
Заходите в терминал, панель "Инструменты", вкладка алерты. Определяете (самостоятельно) цену, по достижении которой должно произойти звуковое уведомление и устанавливаете алерт на эту цену.
Если нужно сообщение на почту/телефон - нужно настроить соответствующим образом терминал.
Или правый клик на графике - Торговля- Алерт, мне так удобнее
Скажите пожалуйста, что это? Неудачная попытка терминала открыть новую тему на форуме? o_O