Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 11

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Renat Fatkhullin:

Вы лучше посмотрите в Trusted Root Authorities(корневые сертификаты издателей) через mmc.

Нашего сертификата там не должно быть. 

На Windows 2008 поставьте все апдейты обязательно.
я так понимаю, что это рекомендация перенести указанную мной цепочку сертификатов на новую машину вручную? :)
 
Andrey Aseev:
я так понимаю, что это рекомендация перенести указанную мной цепочку сертификатов на новую машину вручную? :)

Только pfx файл и поставить все апдейты.

Если сидите на голой Windows 2008 операционке, то можете столкнуться с удивительными вещами. Особенно в криптомодулях.

 
Renat Fatkhullin:

Только pfx файл и поставить все апдейты.

Если сидите на голой Windows 2008 операционке, то можете столкнуться с удивительными вещами. Особенно в криптомодулях.

перенёс всю цепочку сертификатов вручную с помощью экспорт-импорт из оснастки. и, заработало!

похоже, теперь эту цепочку носить с собой вместе с pfx файлом придётся для сохранности...

спасибо за помощь.
 
Спасибо, проверим у себя тоже. 
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Скажите пожалуйста, что это? Неудачная попытка терминала открыть новую тему на форуме? o_O

 

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Еще такой вопрос, 
Появился красивый календарь.

Какими функциями возможно читать его в mql5?

 

 

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Ghenadie Tumco:
Еще такой вопрос, 
Появился красивый календарь.

Какими функциями возможно читать его в mql5?

Включить отображение событий календаря на графике и парсить созданные флажки (граф. объекты).
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Спасибо, это знаю, так и раньше было. Без объектов с графика? Функциями, типа, iCalendar?
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Ghenadie Tumco:
Спасибо, это знаю, так и раньше было. Без объектов с графика? Функциями, типа, iCalendar?
Такой функции нет :(
 
Alexey Kozitsyn:
Включить отображение событий календаря на графике и парсить созданные флажки (граф. объекты).

А из календаря можно как-то вынуть данные программно? Флажки в списке объектов не отображаются

вв 

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