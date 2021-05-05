Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 11
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Вы лучше посмотрите в Trusted Root Authorities(корневые сертификаты издателей) через mmc.
Нашего сертификата там не должно быть.На Windows 2008 поставьте все апдейты обязательно.
я так понимаю, что это рекомендация перенести указанную мной цепочку сертификатов на новую машину вручную? :)
Только pfx файл и поставить все апдейты.
Если сидите на голой Windows 2008 операционке, то можете столкнуться с удивительными вещами. Особенно в криптомодулях.
Только pfx файл и поставить все апдейты.
Если сидите на голой Windows 2008 операционке, то можете столкнуться с удивительными вещами. Особенно в криптомодулях.
похоже, теперь эту цепочку носить с собой вместе с pfx файлом придётся для сохранности...
спасибо за помощь.
Скажите пожалуйста, что это? Неудачная попытка терминала открыть новую тему на форуме? o_O
Какими функциями возможно читать его в mql5?
Какими функциями возможно читать его в mql5?
Спасибо, это знаю, так и раньше было. Без объектов с графика? Функциями, типа, iCalendar?
Включить отображение событий календаря на графике и парсить созданные флажки (граф. объекты).
А из календаря можно как-то вынуть данные программно? Флажки в списке объектов не отображаются