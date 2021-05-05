Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 19
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Кто ж его знает? Почему вы не даете явного приведения типа?
if(((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE))!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
Кто ж его знает? Почему вы не даете явного приведения типа?
if(((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE))!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
Спасибо. это было только на сервере Метаквотс, сегодня все ок.
Меня, аккуратиста в плане организации файлового пространства, это прямо выбешивает. А самое главное - нет никакой закономерности, иногда есть скомпилированный файл, иногда нет.
Например, скомпилируем файл:
\Projects\exp.mqh
Появится файл:
\Experts\Projects\exp.ex5
Тут всё правильно и логично. Но зачем нужен дополнительно скомпилированный файл тут (причем не всегда появляется)?:
\Projects\exp.ex5
Хотя если выбрать пункт "Открыть", вижу, что файл со старой историей прогона лежит.
Можно подправить этот момент, или сделать все время активным "Удалить журналы" или когда есть файлы в папке \Tester\logs\ ?
Если открыть терминал, и попытаться через контекстное меню в тестере выбрать "Удалить журналы", то этот пункт не активен.
Хотя если выбрать пункт "Открыть", вижу, что файл со старой историей прогона лежит.
Можно подправить этот момент, или сделать все время активным "Удалить журналы" или когда есть файлы в папке \Tester\logs\ ?
Что удаляется тогда? Последний? Если да, то остальные зачем тогда? Либо уж сделать выбор какие файлы удалять, все, или последний, или выбрать какой из них.
Или я не понял до сих пор логики этого удаления.
Вообще как-то странно это работает: в журнале есть записи, выбираем из контекстного меню Удалить журналы - список очищается, открываем папку с журналами..., а их там ещё кучка целая файлов журнала.
Что удаляется тогда? Последний? Если да, то остальные зачем тогда? Либо уж сделать выбор какие файлы удалять, все, или последний, или выбрать какой из них.
Или я не понял до сих пор логики этого удаления.
После "Очистить" не удаляются логи "Журнал" и "Эксперты" - log-файлы на месте.
Всё верно. Журнал платформы:
После "Очистить" не удаляются логи "Журнал" и "Эксперты" - log-файлы на месте.
Всё верно. Журнал платформы:
Спасибо. Вроде, месяц назад еще было иначе.
Не придирайся к словам. Разговор начался именно с возможности удаления лог файлов.
Только сейчас прочел Ваш разговор.