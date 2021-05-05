Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1525: Представление истории в виде позиций и улучшение тестера - страница 19

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Rashid Umarov:
Кто ж его знает?  Почему вы не даете явного приведения типа?

      if(((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE))!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)
В данном случае это необязательно совсем.
 
Rashid Umarov:
Кто ж его знает?  Почему вы не даете явного приведения типа?

      if(((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)SymbolInfoInteger(sy,SYMBOL_TRADE_MODE))!=SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED)

Спасибо. это было только на сервере Метаквотс, сегодня все ок.  

 
Не пойму, зачем МЕ кладет скомпилированный файл в папке Projects?

Меня, аккуратиста в плане организации файлового пространства, это прямо выбешивает. А самое главное - нет никакой закономерности, иногда есть скомпилированный файл, иногда нет.

Например, скомпилируем файл:

\Projects\exp.mqh

Появится файл:

\Experts\Projects\exp.ex5

Тут всё правильно и логично. Но зачем нужен дополнительно скомпилированный файл тут (причем не всегда появляется)?:

\Projects\exp.ex5
 
Если открыть терминал, и попытаться через контекстное меню в тестере выбрать "Удалить журналы", то этот пункт не активен.
Хотя если выбрать пункт "Открыть", вижу, что файл со старой историей прогона лежит.

Можно подправить этот момент, или сделать все время активным "Удалить журналы" или когда есть файлы в папке \Tester\logs\ ?

 
Vasiliy Pushkaryov:
Если открыть терминал, и попытаться через контекстное меню в тестере выбрать "Удалить журналы", то этот пункт не активен.
Хотя если выбрать пункт "Открыть", вижу, что файл со старой историей прогона лежит.

Можно подправить этот момент, или сделать все время активным "Удалить журналы" или когда есть файлы в папке \Tester\logs\ ?

Вообще как-то странно это работает: в журнале есть записи, выбираем из контекстного меню Удалить журналы - список очищается, открываем папку с журналами..., а их там ещё кучка целая файлов журнала.

Что удаляется тогда? Последний? Если да, то остальные зачем тогда? Либо уж сделать выбор какие файлы удалять, все, или последний, или выбрать какой из них.

Или я не понял до сих пор логики этого удаления.
 
Artyom Trishkin:
Вообще как-то странно это работает: в журнале есть записи, выбираем из контекстного меню Удалить журналы - список очищается, открываем папку с журналами..., а их там ещё кучка целая файлов журнала.

Что удаляется тогда? Последний? Если да, то остальные зачем тогда? Либо уж сделать выбор какие файлы удалять, все, или последний, или выбрать какой из них.

Или я не понял до сих пор логики этого удаления.
Артём, логика элементарная. Работаешь сегодня, прогнал советник, получил логи, прогнал ещё пару раз и потом попробуй найти что в этих логах к какому прогону относится. Раньше мне приходилось вручную лезть в папку и там удалять сегодняшний файл. А это помогает очищать предыдущие прогоны без лишних трудозатрат. Ну а если надо удалить старые, то уж будьте добры потрудиться. Ну или напишите батник. Когда-то я скачивал такой, но сейчас его там нет уже, да и не совсем он был годный потому, что удалял и историю.
 
После "Очистить" не удаляются логи "Журнал" и "Эксперты" - log-файлы на месте.
 
fxsaber:
После "Очистить" не удаляются логи "Журнал" и "Эксперты" - log-файлы на месте.

Всё верно. Журнал платформы:

  • Очистить Очистить — очистить вкладку от текущих записей журнала. При этом записи не удаляются физически с компьютера, их можно просмотреть в лог-файлах.
 
fxsaber:
После "Очистить" не удаляются логи "Журнал" и "Эксперты" - log-файлы на месте.
Не придирайся к словам. Разговор начался именно с возможности удаления лог файлов.
 
Vladimir Karputov:

Всё верно. Журнал платформы:

  •  Очистить — очистить вкладку от текущих записей журнала. При этом записи не удаляются физически с компьютера, их можно просмотреть в лог-файлах.

Спасибо. Вроде, месяц назад еще было иначе.

Alexey Viktorov:
Не придирайся к словам. Разговор начался именно с возможности удаления лог файлов.

Только сейчас прочел Ваш разговор. 

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