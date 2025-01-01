文档部分
MQL5参考ONNX模型OnnxSetInputShape 

OnnxSetInputShape

通过索引设置模型输入数据的形状。

bool  OnnxSetInputShape(
   long          onnx_handle,  // ONNX会话句柄
   long          input_index,  // 输入参数索引
   const ulong&  shape[]       // 描述输入数据形状的数组
   );

参数

onnx_handle

[in]  通过OnnxCreateOnnxCreateFromBuffer创建的ONNX会话对象句柄。

input_index

[in]  输入参数的索引，从0开始。

shape

[in]  描述模型输入数据形状的数组。

返回值

如果成功，返回输入参数的名称；否则返回NULL。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。

例如：

//---- 描述模型输入和输出数据的形状
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- 创建模型
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- 指定输入数据形状
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- 指定输出数据形状
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

另见

OnnxSetOutputShape