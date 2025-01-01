문서화섹션
MQL5 리ファ레ン스 ONNX 모델 OnnxSetInputShape 

OnnxSetInputShape

모델의 입력 데이터의 형태를 인덱스별로 설정합니다.

bool  OnnxSetInputShape(
   long          onnx_handle,  // ONNX 세션 핸들
   long          input_index,  // 입력 패러미터 인덱스
   const ulong&  shape[]       // 입력 데이터 쉐이프를 설명하는 배열
   );

패러미터

onnx_handle

[in]  다음을 통해 생성된 ONNX session 객체 핸들 OnnxCreate or OnnxCreateFromBuffer.

input_index

【in】 0부터 시작하는 입력 매개변수의 인덱스입니다.

shape

[in] 모델의 입력 데이터의 쉐이프를 설명하는 배열입니다.

반환 값

성공 시 입력 매개변수의 이름을 반환합니다. 그렇지 않으면 NULL을 반환합니다. error 코드를 호출하기 위한GetLastError 함수.

예:

//---- 모델의 입력 및 출력 데이터의 쉐이프를 설명합니다.
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- 모델 생성
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- 입력 데이터의 쉐이프 지정
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- 출력 데이터의 쉐이프 지정
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

더 참조할 만한 내용

OnnxSetOutputShape