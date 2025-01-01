//---- Beschreibung der Formen der Eingangs- und Ausgangsdaten des Modells

const long ExtOutputShape[] = {1,1};

const long ExtInputShape [] = {1,10,4};

//--- Modell erstellen

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- Die Form der Eingangsdaten spezifizieren

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("fehlgeschlagen, OnnxSetInputShape-Fehler: ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- Spezifikation der Form der Ausgangsdaten

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("fehlgeschlagen, OnnxSetOutputShape-Fehler: ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}