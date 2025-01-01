DocumentazioneSezioni
OnnxSetInputShape

Imposta la dimensione dei dati d'ingresso di un modello tramite indice.

bool  OnnxSetInputShape(
   long          onnx_handle,  // handle sessione ONNX
   long          input_index,  // indice parametro d'ingresso
   const ulong&  shape[]       // array che descrive la dimensione dei dati d'ingresso
   );

Parametri

onnx_handle

[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

input_index

[in] Indice del parametro d'ingresso, partendo da 0.

shape

[in] Array che descrive la dimensione dei dati d'ingresso del modello.

Valore Restituito

Restituisce il nome del parametro d'ingresso in caso di successo; altrimenti restituisce NULL. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.

Esempio:

//---- descrivere le dimensioni dei dati d'ingresso e d'uscita del modello
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//-- creare il modello
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//-- specificare la dimensione dei dati d'ingresso
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//-- specificare la dimensione dei dati d'uscita
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

Vedi anche

OnnxSetOutputShape