OnnxSetInputShape

Establece la dimensionalidad de los datos de entrada del modelo según el índice.

bool OnnxSetInputShape(

long onnx_handle,

long input_index,

const ulong& shape[]

);

Parámetros

onnx_handle

[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

input_index

[in] Índice del parámetro de entrada, comenzando desde 0.

shape

[in] Matriz que describe la dimensionalidad de los datos de entrada del modelo.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el nombre del parámetro de entrada; de lo contrario, NULL. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.

Ejemplo:

//---- describimos la dimensionalidad de los datos de entrada y salida del modelo

const long ExtOutputShape[] = {1,1};

const long ExtInputShape [] = {1,10,4};

//--- creamos el modelo

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- indicamos el formulario de los datos de entrada

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- indicamos el formulario de los datos de salida

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

Ver también

OnnxSetOutputShape