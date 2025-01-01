DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Modelos ONNXOnnxSetInputShape 

OnnxSetInputShape

Establece la dimensionalidad de los datos de entrada del modelo según el índice.

bool  OnnxSetInputShape(
   long          onnx_handle,  // manejador de la sesión ONNX
   long          input_index,  // índice del parámetro de entrada
   const ulong&  shape[]       // array que describe la dimensionalidad de los datos de entrada
   );

Parámetros

onnx_handle

[in]  Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

input_index

[in]  Índice del parámetro de entrada, comenzando desde 0.

shape

[in]  Matriz que describe la dimensionalidad de los datos de entrada del modelo.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el nombre del parámetro de entrada; de lo contrario, NULL. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.

Ejemplo:

//---- describimos la dimensionalidad de los datos de entrada y salida del modelo
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- creamos el modelo
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- indicamos el formulario de los datos de entrada
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- indicamos el formulario de los datos de salida
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

Ver también

OnnxSetOutputShape