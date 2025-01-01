DokumentationKategorien
Schließt eine ONNX-Sitzung.

bool  OnnxRelease(
   long   onnx_handle  // Handle der ONNX-Sitzung
   );

Parameter

onnx_handle

[in]  Handle des Objekts der ONNX-Sitzung von OnnxCreate oder OnnxCreateFromBuffer.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.