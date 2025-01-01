#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// Modell als Ressource



#define TESTS 10000 // Anzahl der Testdatensätze

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- Modell erstellen

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Modell konnte nicht erstellt werden. Fehler: ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- da die Größe des Eingangstensors für das Modell nicht definiert ist, muss das explizit angegeben werden

//--- der erste Index ist die Größe des Pakets, der zweite Index ist die Seriengröße und der dritte ist die Anzahl der Serien (OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- da die Größe des Ausgangstensors für das Modell nicht definiert ist, muss sie explizit angegeben werden

//--- der erste Index ist die Größe des Pakets, er muss mit der Größe des Pakets im Eingangstensor übereinstimmen

//--- der zweite Index ist die Anzahl der vorhergesagten Preise (hier wird nur Close vorhergesagt)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape Fehler: ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- Durchführen der Tests

vector closes(TESTS); // Vektor zum Speichern von Validierungspreisen

vector predicts(TESTS); // Vektor zum Speichern der erhaltenen Vorhersagen

vector prev_closes(TESTS); // Vektor zum Speichern vorheriger Preise



matrix rates; // Matrix zur Ermittlung der OHLC-Reihen

matrix splitted[2]; // zwei Teilmatrizen, um die Reihen in Test und Validierung zu unterteilen

ulong parts[]={10,1}; // Größen der unterteilten Submatrizen



//--- Start vom vorherigen Balken

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- Abrufen von 11 Balken

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- Aufteilung der Matrix in Test und Validierung

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- Auswählen des Schlusskurses aus der Validierungsmatrix

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- letzter Schlusskurs in den getesteten Serien

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- die Testmatrix von 10 Balken für den Test

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- Laufzeitfehler

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- Operation beenden

OnnxRelease(session_handle);

//--- Bewerten, ob die Preisentwicklung richtig vorhergesagt wurde

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vorbereitung der Daten und Ausführung des Modells |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // Matrix für die transformierte Eingangs

static vectorf output_data(1); // Vektor zur Aufnahme des Ergebnisses

static matrix mm(10,4); // Matrix der Mittelwerte der horizontalen Vektoren

static matrix ms(10,4); // Matrix der Std der horizontalen Vektoren



//--- eine Reihe von vertikalen OHLC-Vektoren muss in das Modell eingegeben werden

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- Normalisierung der Preise

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- Ausführen des Modells

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun Fehler: ",GetLastError());

return(0);

}

//--- De-Normalisieren der Preise von den Ausgangswerten

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}