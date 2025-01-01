#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// 자원으로서의 모델



#define TESTS 10000 // 테스트 데이터세트의 수

/+------------------------------------------------------------------+

//| 프로그램 시작 함수 스크립트 |

/+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- 모델 생성

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Cannot create model. Error ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- 입력 텐서 크기가 모델에 대해 정의되어 있지 않으므로 명시적으로 지정합니다.

//--- 첫 번째 인덱스는 배치 크기, 두 번째 인덱스는 시리즈 크기, 세 번째 인덱스는 시리즈 수(OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- 출력 텐서 크기가 모델에 개해 정의되어 있지 않으므로 명시적으로 지정합니다.

//--- 첫 번째 인덱스는 배치 크기이며 입력 텐서의 배치 크기와 일치해야 합니다.

//--- 두 번째 인덱스는 예상 가격들의 수입니다(여기서는 종가만 예측됨).

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- 테스트 실행

vector closes(TESTS); // 검증 가격을 저장할 벡터

vector predicts(TESTS); // 구한 예측들을 저장할 벡터

vector prev_closes(TESTS); // 이어지는 가격들을 저장할 벡터



matrix rates; // OHLC 시리즈를 얻기 위한 행렬

matrixsplitted[2];// 시리즈를 테스트와 검증으로 나누는 두 부분 행렬

ulong parts[]={10,1}; // 나누어진 부분 행렬�l 크기



//--- 이전 바부터 시작

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- 11개의 바를 얻음

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- 행렬을 테스트와 검증으로 나눕니다.

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- 유효성 검증 매트릭스에서 종가를 가져옵니다.

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- 테스트된 시리즈의 마지막 종가

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- 10개의 바의 테스트 매트릭스를 테스팅에 제출

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- 런타임 에러

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- 작업 완료

OnnxRelease(session_handle);

//--- 가격 움직임이 올바르게 예측되었는지를 평가

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

/+------------------------------------------------------------------+

//| 데이터 준비하고 모델 실행 |

/+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // 변환된 입력을 위한 행렬

static vectorf output_data(1); // 결과를 받을 벡터

static matrix mm(10,4); //수평 벡터의 행렬 Mean

static matrix ms(10,4); // 수평 벡터의 Std



//--- OHLC 수직 벡터 세트가 모델에 입력되어야 합니다.

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- 가격 정규화

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- 모델 실행

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun error ",GetLastError());

return(0);

}

//--- 출력 값에서 가격을 비정규화

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}