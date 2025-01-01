#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// modelo en forma de recurso



#define TESTS 10000 // número de muestras de prueba

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- creamos el modelo

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Cannot create model. Error ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- como para el modelo no se ha determinado el tamaño del tensor de entrada, lo estableceremos de forma explícita

//--- el primer índice es el tamaño del paquete; el segundo, el tamaño de la serie; el tercero, el tamaño de las series (OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- como para el modelo no se ha determinado el tamaño del tensor de salida, lo estableceremos de forma explícita

//--- el primer índice es el tamaño del paquete, debe corresponderse con el tamaño del paquete del tesnor de entrada

//--- el segundo índice, es el número de precios pronosticados (solo pronosticamos Close)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- iniciamos las pruebas

vector closes(TESTS); // vector para almacenar los precios de verificación

vector predicts(TESTS); // vector para almacenar las previsiones obtenidas

vector prev_closes(TESTS); // vector para almacenar los penúltimos precios



matrix rates; // matriz para obtener la serie OHLC

matrix splitted[2]; // dos submatrices para dividir la serie en serie de prueba y serie de verificación

ulong parts[]={10,1}; // tamaño de las submatrices divididas



//--- comenzaremos desde la barra anterior

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- obtenemos 11 barras

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- dividimos la matriz en matriz de prueba y de verificación

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- tomamos de la matriz de prueba el precio Close

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- último Close en la serie probada

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- enviamos a la prueba una matriz de prueba de 10 barras

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- error de ejecución

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- finalizamos el funcionamiento

OnnxRelease(session_handle);

//--- evaluamos la corrección del movimiento de precio pronosticado

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparamos los datos e iniciamos el modelo |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // matriz para convertir los datos de entrada

static vectorf output_data(1); // vector para obtener el resultado

static matrix mm(10,4); // matriz de vectores Mean horizontales

static matrix ms(10,4); // matriz de vectores Std horizontales



//--- debemos suministar a la entrada del modelo un conjunto de vectores OHLC verticales

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- normalizamos los precios

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- iniciamos el modelo

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun error ",GetLastError());

return(0);

}

//--- renormalizamos el precio del valor de salida

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}