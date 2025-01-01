#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// modello come risorsa



#define TESTS 10000 // numero di set di dati del test

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//-- creare il modello

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Cannot create model. Error ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- poiché la dimensione del tensore d'ingresso non è definita per il modello, specificarlo esplicitamente

//--- il primo indice è la dimensione del lotto, il secondo indice è la dimensione della serie, terzo indice è il numero delle serie (OHLC)

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- poiché la dimensione del tensore d'uscita non è definita per il modello, specificarlo esplicitamente

//--- il primo indice è la dimensione del lotto, deve coincidere alla dimensione del lotto nel tensore d'ingresso

//--- il secondo indice è il numero dei prezzi previsti (solo la Chiusura è prevista qui)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- escuzione dei test

vector closes(TESTS); // vettore per memorizzare i prezzi di convalida

vector predicts(TESTS); // vettore per memorizzare le previsioni ottenute

vector prev_closes(TESTS); // vettore per memorizzare i prezzi precedenti



matrix rates; // matrice per ottenere la serie OHLC

matrix splitted[2]; // due sottomatrici per dividere la serie in test e validazione

ulong parts[]={10,1}; // dimensioni delle sottomatrici divise



//-- parte dalla barra precedente

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- ottiene 11 barre

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- dividere la matrice in test e validazione

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- prendere il prezzo di Chiusura dalla matrice di convalida

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//---l'ultima Chiusura nella serie testata

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- sottoporre al test la matrice di prova di 10 bar

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- errore di runtime

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//-- operazione completata

OnnxRelease(session_handle);

//-- valutare se il movimento dei prezzi è stato previsto correttamente

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

// Preparare i dati ed eseguire il modello |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); // matrice per l'ingresso trasformato

static vectorf output_data(1); // vettore per ricevere il risultato

static matrix mm(10,4); // matrice di vettori orizzontali Mean</T11><segmento 0258 >

static matrix ms(10,4); // matrice di vettori orizzontali Std



//-- un insieme di vettori verticali OHLC deve essere inserito nel modello

matrix x_norm=rates.Transpose();

//-- normalizzare i prezzi

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//-- eseguire il modello

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun error ",GetLastError());

return(0);

}

//--- normalizzare il prezzo dal valore di uscita

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}