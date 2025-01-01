文档部分
MQL5参考ONNX模型格式转换 

Format Conversion（格式转换）

ONNX是一个开放格式，允许使用来自不同机器学习工具包的模型。许多框架都支持该格式，包括ChainerCaffee2PyTorch

将模型转换为ONNX格式的最受欢迎的工具之一是微软ONNXMLTools

ONNXMLTools安装和使用说明可在 GitHub repo中获得。目前支持以下工具包：

ONNXMLTools可以轻松安装。有关安装细节和模型转换示例，请参阅项目页https://github.com/onnx/onnxmltools#install

 

 