MQL5 RiferimentoModelli ONNXConversione Di Formato
Conversione Di Formato
ONNX è un formato aperto, che consente l'utilizzo di modelli da diversi kit di apprendimento automatico. Questo formato è supportato da molti framework, tra cui Chainer, Caffee2 e PyTorch.
Uno degli strumenti più popolari per la conversione di modelli in formato ONNX è Microsoft ONNXMLTools.
Le istruzioni per l'installazione e l'uso di ONNXMLTools sono disponibili presso il repo GitHub. Sono attualmente supportati i seguenti kit di strumenti:
- Keras (un wrapper di keras2onnx converter)
- Tensorflow (un wrapper di tf2onnx converter)
- scikit-learn (un wrapper di skl2onnx converter)
- Apple Core ML
- Spark ML (sperimentale)
- LightGBM
- libscm;
- XGBoost;
- H2O
- CatBoost
ONNXMLTools può essere facilmente installato. Per i dettagli di installazione e gli esempi di conversione del modello, vedere la pagina del progetto su https://github.com/onnx/onnxmltools#install.