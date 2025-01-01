Conversione Di Formato

ONNX è un formato aperto, che consente l'utilizzo di modelli da diversi kit di apprendimento automatico. Questo formato è supportato da molti framework, tra cui Chainer, Caffee2 e PyTorch.

Uno degli strumenti più popolari per la conversione di modelli in formato ONNX è Microsoft ONNXMLTools.

Le istruzioni per l'installazione e l'uso di ONNXMLTools sono disponibili presso il repo GitHub. Sono attualmente supportati i seguenti kit di strumenti:

ONNXMLTools può essere facilmente installato. Per i dettagli di installazione e gli esempi di conversione del modello, vedere la pagina del progetto su https://github.com/onnx/onnxmltools#install.