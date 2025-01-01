포맷 변환

ONNX는 다양한 머신러닝 도구 키트의 모델을 사용할 수 있게 하는 개방형 형식입니다. 이 형식은 다음을 포함한 많은 프레임워크에서 지원됩니다. Chainer,Caffee2 그리고 PyTorch.

모델을 ONNX 형식으로 변환하는 데 가장 널리 사용되는 도구 중 하나는 Microsoft의ONNXML도구입니다.

ONNXMLTools 설치 및 사용 지침은GitHub repo에서 찾을수 있습니다. 현재 지원되는 툴킷은 다음과 같습니다:

ONNXMLTools는 쉽게 설치할 수 있습니다. 설치 세부 사항 및 모델 변환 예는 프로젝트 페이지를 참조하십시오.https://github.com/onnx/onnxmltools#install.