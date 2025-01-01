DocumentationSections
Opérateur d'expression

Toute expression qui se termine par un point-virgule (;), est un opérateur. Voici quelques exemples d'opérateurs d'expression.

Opérateur d'attribution :

L'identificateur est = une expression ;

  x=3;
  y=x=3; 
  bool equal=(x==y);

L'opérateur d'affectation peut être utilisé plusieurs fois dans une expression. Dans ce cas, l'expression est traitée de droite à gauche.

 
Opérateur d'appel de fonction :

Nom_de fonction (argument1,..., argumentN);

  FileClose(file);

 
Opérateur Vide

Il se compose seulement d'un point-virgule (;) et est utilisé pour dénoter le corps vide d'un opérateur de contrôle.

