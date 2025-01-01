Référence MQL5Concepts de Base du LangageOpérateursOpérateur d'Expression
- Opérateurs Composés
- Opérateur d'Expression
- Opérateur Return
- Opérateur Conditionnel if-else
- Opérateur Ternaire ?:
- Opérateur Switch
- Opérateur de Boucle while
- Opérateur de Boucle for
- Opérateur de Boucle do while
- Opérateur Break
- Opérateur Continue
- Opérateur de produit matriciel @
- Opérateur de Création d'Objet new
- Opérateur de Suppression d'Objet delete
Opérateur d'expression
Toute expression qui se termine par un point-virgule (;), est un opérateur. Voici quelques exemples d'opérateurs d'expression.
Opérateur d'attribution :
L'identificateur est = une expression ;
|
x=3;
L'opérateur d'affectation peut être utilisé plusieurs fois dans une expression. Dans ce cas, l'expression est traitée de droite à gauche.
Opérateur d'appel de fonction :
Nom_de fonction (argument1,..., argumentN);
|
FileClose(file);
Opérateur Vide
Il se compose seulement d'un point-virgule (;) et est utilisé pour dénoter le corps vide d'un opérateur de contrôle.
Voir aussi
Initialisation des variables, Portée de visibilité et durée de vie des variables, Création et destruction des objets