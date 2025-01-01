MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperatoriOperatore Espressione
- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
Operatore Espressione
Qualsiasi espressione seguita da un punto e virgola (;) è un operatore. Ecco alcuni esempi di operatori di espressione.
Operatore di assegnazione
Identificatore = espressione;
|
x=3;
L' operatore di assegnazione può essere utilizzato più volte in un'espressione. In this case, the expression is processed from right to left.
Function Calling Operator
Nome_Funzione (argomento1,..., argomentoN);
|
FileClose(file);
Operatore Vuoto
Costituito solo da un punto e virgola (;) e viene usato per indicare un corpo vuoto di un operatore di controllo.
