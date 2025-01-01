DocumentazioneSezioni
Qualsiasi espressione seguita da un punto e virgola (;) è un operatore. Ecco alcuni esempi di operatori di espressione.

Operatore di assegnazione

Identificatore = espressione;

  x=3;
  y=x=3; 
  bool equal=(x==y);

L' operatore di assegnazione può essere utilizzato più volte in un'espressione. In this case, the expression is processed from right to left.

Function Calling Operator

Nome_Funzione (argomento1,..., argomentoN);

  FileClose(file);

Operatore Vuoto

Costituito solo da un punto e virgola (;) e viene usato per indicare un corpo vuoto di un operatore di controllo.

