Индикаторы

PinBar - индикатор для MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор выявляет и визуализирует один из основополагающих паттернов Price Action. На крупных таймфреймах (от дня до месяца) сам по себе пин-бар является сильным сигналом для входа в рынок в сторону, противоположную длинной тени. Индикатор вычисляется только на сформированных барах.

Входные параметры:

input int      MinBarSize=200;         //Минимальный диапазон бара в пунктах
input int      PriceOffset=50;         //Отступ цены открытия и стопа от границ бара в пунктах
input double   BarRatio=2.2;           //Минимальная пропорция диапазона бара к телу
input double   TailRatio=1.3;          //Минимальная пропорция большего хвоста к остальной части бара
input bool     UseBodyDirection=false; //Флаг проверки направления тела бара. Медвежий пин-бар - медвежье тело, бычий пин-бар - бычье тело
input bool     UseCloseThirds=true;    //Флаг проверки в какой части бара произошло закрытие. Для медвежьих - в нижней трети бара,
                                     //для бычьих - в верхней 
input int      ExtremumOfBars=10;     //Проверка условия нахождения пин-бара на экстремуме относительно указанного числа предыдущих баров

Советы:

  • Индикатор содержит 2 буфера. В одном значения рекомендуемой цены открытия стоп-ордера (зеленые точки), в другом - рекомендуемые значения стоп-лосса (красные точки). В советник встраивается традиционно - функцией iCustom().
  • На рисунке некоторые пин-бары c подходящими пропорциями не обозначены из-за значения параметра ExtremumOfBars. Изменяя параметры распознавания можно добиться желаемых результатов.
