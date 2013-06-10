Индикатор выявляет и визуализирует один из основополагающих паттернов Price Action. На крупных таймфреймах (от дня до месяца) сам по себе пин-бар является сильным сигналом для входа в рынок в сторону, противоположную длинной тени. Индикатор вычисляется только на сформированных барах.

Входные параметры:

input int MinBarSize= 200 ; input int PriceOffset= 50 ; input double BarRatio= 2.2 ; input double TailRatio= 1.3 ; input bool UseBodyDirection= false ; input bool UseCloseThirds= true ; input int ExtremumOfBars= 10 ;

Советы: