PinBar - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6232
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор выявляет и визуализирует один из основополагающих паттернов Price Action. На крупных таймфреймах (от дня до месяца) сам по себе пин-бар является сильным сигналом для входа в рынок в сторону, противоположную длинной тени. Индикатор вычисляется только на сформированных барах.
Входные параметры:
input int MinBarSize=200; //Минимальный диапазон бара в пунктах input int PriceOffset=50; //Отступ цены открытия и стопа от границ бара в пунктах input double BarRatio=2.2; //Минимальная пропорция диапазона бара к телу input double TailRatio=1.3; //Минимальная пропорция большего хвоста к остальной части бара input bool UseBodyDirection=false; //Флаг проверки направления тела бара. Медвежий пин-бар - медвежье тело, бычий пин-бар - бычье тело input bool UseCloseThirds=true; //Флаг проверки в какой части бара произошло закрытие. Для медвежьих - в нижней трети бара, //для бычьих - в верхней input int ExtremumOfBars=10; //Проверка условия нахождения пин-бара на экстремуме относительно указанного числа предыдущих баров
Советы:
- Индикатор содержит 2 буфера. В одном значения рекомендуемой цены открытия стоп-ордера (зеленые точки), в другом - рекомендуемые значения стоп-лосса (красные точки). В советник встраивается традиционно - функцией iCustom().
- На рисунке некоторые пин-бары c подходящими пропорциями не обозначены из-за значения параметра ExtremumOfBars. Изменяя параметры распознавания можно добиться желаемых результатов.
