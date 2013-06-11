Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Таймфрейм определяется во входных параметрах индикатора.

Индикатор пин-баров, предназначенный для встраивания в советники. Выводит предусмотренные паттерном уровни для цены открытия и установки стоп-лосса.

Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".

Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.