Gann_Hi-lo_Activator_SSL - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3510
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Kalenzo
Простенький индикатор, подойдет начинающим в усвоении MQL5.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.04.2008.
Рис.1 Индикатор Gann_Hi-lo_Activator_SSL
