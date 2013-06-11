CodeBaseРазделы
Индикаторы

Gann_Hi-lo_Activator_SSL - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3510
(24)
Реальный автор:

Kalenzo

Простенький индикатор, подойдет начинающим в усвоении MQL5.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.04.2008. 

Рис.1 Индикатор Gann_Hi-lo_Activator_SSL

PinBar PinBar

Индикатор пин-баров, предназначенный для встраивания в советники. Выводит предусмотренные паттерном уровни для цены открытия и установки стоп-лосса.

ATRStops_v1_HTF ATRStops_v1_HTF

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Таймфрейм определяется во входных параметрах индикатора.

Demo_IndicatorSetInteger Demo_IndicatorSetInteger

Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.