Demo_IndicatorSetDouble - индикатор для MetaTrader 5
2744
Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.
Индикатор создается в своем отдельном окне, и в этом же окне добавляются три горизонтальные линии на уровнях 25, 50 и 75:
//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора #property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75
Затем в функции OnInit() для каждого уровня ставится подпись:
//--- зададим описания горизонтальных уровней IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");В процессе работы индикатора в переменной tick_counter производится подсчет поступивших тиков. Каждые 10 тиков отрисовка окна индикатора меняется - минимальное значение меняется с 0 на -100, а максимальное со 100 на 0. Таким образом производится "переворот" индикатора.
