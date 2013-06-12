Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.

Индикатор создается в своем отдельном окне, и в этом же окне добавляются три горизонтальные линии на уровнях 25, 50 и 75:

#property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75

Затем в функции OnInit() для каждого уровня ставится подпись:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "First Level (index 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Second Level (index 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Third Level (index 2)" );

В процессе работы индикатора в переменной tick_counter производится подсчет поступивших тиков. Каждые 10 тиков отрисовка окна индикатора меняется - минимальное значение меняется с 0 на -100, а максимальное со 100 на 0. Таким образом производится "переворот" индикатора.



