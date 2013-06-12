CodeBaseРазделы
Индикаторы

Demo_IndicatorSetDouble - индикатор для MetaTrader 5

Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.

Индикатор создается в своем отдельном окне, и в этом же окне добавляются три горизонтальные линии на уровнях 25, 50 и 75:

//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора
#property indicator_level1 25
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 75

Затем в функции OnInit() для каждого уровня ставится подпись:

//--- зададим описания горизонтальных уровней 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
В процессе работы индикатора в переменной tick_counter производится подсчет поступивших тиков. Каждые 10 тиков отрисовка окна индикатора меняется - минимальное значение меняется с 0 на -100, а максимальное со 100 на 0. Таким образом производится "переворот" индикатора.


Пример использования функции Demo_IndicatorSetDouble()


Demo_IndicatorSetInteger Demo_IndicatorSetInteger

Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".

Gann_Hi-lo_Activator_SSL Gann_Hi-lo_Activator_SSL

Простенький индикатор, подойдет начинающим в усвоении MQL5

Simple Hedge Panel Simple Hedge Panel

Панель для открытия/закрытия позиций по нескольким инструментам одним кликом.

Demo_IndicatorSetString Demo_IndicatorSetString

Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".