Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple Hedge Panel - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7048
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Панель предназначена для ручной торговли и позволяет открывать/закрывать позиции по нескольким инструментам. Содержит лишь минимально необходимые параметры, такие как символы, объёмы и направления позиций. При работе с панелью следует помнить о следующих моментах:
- не имеет значения на график какого символа Вы прикрепляете панель, поскольку она работает со всеми имеющимися в "Обзоре рынка" инструментами. Значение в боксах* панели по умолчанию: "Select", то бишь символ не выбран.
- позиции будут открыты/закрыты только в том случае, если выбран(ы) символ(ы). Боксы со значением символа равным "Select" при нажатии на кнопки открытия/закрытия позиций игнорируются.
- при изменении символа автоматически пересчитываются и параметры лота: устанавливается минимальное и максимальное значение лота для выбранного символа, а также значение по умолчанию и минимальный шаг изменения (оба равны десятикратному миниvальному лоту)
- поля объёмов и направлений ордеров нужны только для открытия позиций!
- закрытие реализовано по принципу: есть позиция по выбранному символу - закрываем. Т.е. абсолютно не важны указанные объём и направление - позиция будет закрыта полностью.
*Под боксом здесь подразумевается объект, содержащий поля символа, объёма и направления для открытия одной позиции. В свою очередь панель состоит из указанного количества таких боксов и кнопок открытия и закрытия позиций.
Параметры:
Boxes - количество боксов в панели. Другими словами, количество символов, по которым будут открываться / закрываться позиции. Допустимые значения от 1-го до 5-ти. При любом другом значении панель будет работать с двумя боксами.
Установка:
Архив представляет собой папку SimpleHedgePanel, в которой содержатся файлы панели. Распаковать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Experts, зайти в созданную папку (SimpleHedgePanel) и скомпилировать.
Советы:
- при необходимости закрыть позиции частично, можно "открыть" сделки в противоположном направлении, таким образом часть позиций будет закрыта.
- если, например, открыты позиции по 4-м символам, и Вы хотите закрыть позиции только по 2-м, в боксах символов, позиции по которым хотите оставить, выберите значение "Select" - такие позиции останутся нетронутыми.
Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.Demo_IndicatorSetInteger
Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".
Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".DeMarker_HTF
Осциллятор Демарка с возможностью фиксации таймфрейма для расчёта индикатора во входных параметрах.