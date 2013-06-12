Simple Hedge Panel

Панель предназначена для ручной торговли и позволяет открывать/закрывать позиции по нескольким инструментам. Содержит лишь минимально необходимые параметры, такие как символы, объёмы и направления позиций. При работе с панелью следует помнить о следующих моментах:

не имеет значения на график какого символа Вы прикрепляете панель, поскольку она работает со всеми имеющимися в "Обзоре рынка" инструментами. Значение в боксах* панели по умолчанию: "Select", то бишь символ не выбран.

позиции будут открыты/закрыты только в том случае, если выбран(ы) символ(ы). Боксы со значением символа равным "Select" при нажатии на кнопки открытия/закрытия позиций игнорируются.

при изменении символа автоматически пересчитываются и параметры лота: устанавливается минимальное и максимальное значение лота для выбранного символа, а также значение по умолчанию и минимальный шаг изменения (оба равны десятикратному миниvальному лоту)

поля объёмов и направлений ордеров нужны только для открытия позиций!

закрытие реализовано по принципу: есть позиция по выбранному символу - закрываем. Т.е. абсолютно не важны указанные объём и направление - позиция будет закрыта полностью.



*Под боксом здесь подразумевается объект, содержащий поля символа, объёма и направления для открытия одной позиции. В свою очередь панель состоит из указанного количества таких боксов и кнопок открытия и закрытия позиций.



Параметры:

Boxes - количество боксов в панели. Другими словами, количество символов, по которым будут открываться / закрываться позиции. Допустимые значения от 1-го до 5-ти. При любом другом значении панель будет работать с двумя боксами.

Установка:

Архив представляет собой папку SimpleHedgePanel, в которой содержатся файлы панели. Распаковать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Experts, зайти в созданную папку (SimpleHedgePanel) и скомпилировать.

Советы: