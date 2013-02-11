Ставь лайки и следи за новостями
MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD - эксперт для MetaTrader 5
Реальный автор:
Jordi Bassagañas Galisteo
Задача заключается в измерении реальной силы этой традиционной системы, основанной только на индикаторе MACD.
Эксперт включает в себя следующие правила торговли:
- Покупка, когда MACD пересекает вверх ватерлинию.
- Продажа, когда MACD пересекает вниз ватерлинию.
Также имеется стратегия управления капиталом, которая заключается в применении положительного коэффициента риска-пользы меньше или равного 1.
Настройки:
Эксперт запускался со следующими параметрами:
|Эксперт:
|MACDWaterlineCrossExpectator
|Символ:
|EURUSD
|Период:
|M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
|Входные параметры:
|pair=EURUSD
|timeframe=15
|fastEMAPeriod=12
|slowEMAPeriod=26
|signalPeriod=9
|stopLoss=300
|size=0.10000000
|riskBenefitRatio=3
|Брокер:
|MetaQuotes Software Corp.
|Валюта:
|USD
|Начальный депозит:
|10 000.00
|Плечо:
|1:100
Картинка:
Рис 1. Баланс
Рис 2. Корреляции
Рис 3. Записи
Рекомендации:
В процессе тестирования MACDWaterlineCrossExpectator можно изменять значения многих переменных. Например, вы можете изменить коэффициент риска-пользы, периоды скользящих средних, значение стоплосса, и т.д. Но пожалуй самое главное - это символ и таймфрейм, на котором робот запускается. Проводите свои эксперименты, обновляйте входные параметры эксперта, наблюдайте за полученными результатами и делайте свои собственные выводы.
Эксперт MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 был разработан исключительно для учебных целей, так что используйте его разумно в соответствии с вашими собственными рисками.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1431
