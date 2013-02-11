CodeBaseРазделы
MACDWaterlineCrossExpectator, эффективность системы MACD - эксперт для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Jordi Bassagañas Galisteo

Задача заключается в измерении реальной силы этой традиционной системы, основанной только на индикаторе MACD.

Эксперт включает в себя следующие правила торговли:

  • Покупка, когда MACD пересекает вверх ватерлинию.
  • Продажа, когда MACD пересекает вниз ватерлинию.

Также имеется стратегия управления капиталом, которая заключается в применении положительного коэффициента риска-пользы меньше или равного 1.

Настройки:

Эксперт запускался со следующими параметрами:

Эксперт: MACDWaterlineCrossExpectator
Символ: EURUSD
Период: M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
Входные параметры: pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3
Брокер: MetaQuotes Software Corp.
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100

График баланса

Рис 1. Баланс


График корреляций

Рис 2. Корреляции


Рис 3. Записи


Рекомендации:

В процессе тестирования MACDWaterlineCrossExpectator можно изменять значения многих переменных. Например, вы можете изменить коэффициент риска-пользы, периоды скользящих средних, значение стоплосса, и т.д. Но пожалуй самое главное - это символ и таймфрейм, на котором робот запускается. Проводите свои эксперименты, обновляйте входные параметры эксперта, наблюдайте за полученными результатами и делайте свои собственные выводы. 

Эксперт MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 был разработан исключительно для учебных целей, так что используйте его разумно в соответствии с вашими собственными рисками.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1431

