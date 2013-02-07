Типичный и достаточно гладкий осциллятор, к которому применимы все осцилляторные аналитические инструменты. Наиболее актуальным будет определение тренда с его помощью. Для значений выше нуля, когда индикатор окрашен в зелёные тона, тренд растущий. При значениях индикатора ниже нуля, когда он становится красных оттенков, тренд падающий. Яркие цвета соответствуют движению по тренду, тёмные цвета против тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.10.2007.

Рис.1 Индикатор SolarWinds