Average Directional Movement Index (ADX) - индикатор для MetaTrader 5
- 7427
Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции.
Он построен на подходах, описанных в книге "Новые концепции технических торговых систем" Уэллса Уайлдера.
Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.
Эти простые торговые правила У. Уайлдер дополняет также "правилом экстремальных точек". Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.
Average Directional Movement Index
Расчет:
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
где:
- N - количество периодов, используемых для расчета;
- SUM (..., N) - сумма за N периодов;
- +DI - значение индикатора позитивного направления движения цен (Positive directional index);
- -DI - значение индикатора негативного направления движения цен (Negative directional index).
